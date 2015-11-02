Разработка сайта по взаимодействию с платформой STEAM, написание бота.

Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок181 просмотр
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Разработка сайта по взаимодействию с платформой STEAM, написание бота.

Обязательное!!! знание STEAM API, опыт работы со STEAM.

Владение языками JS, PHP, Python.

Знания в других игровых площадках приветствуется. Кандидаты, с наличием своей команды программистов, дизайнеров и верстальщиков, рассматриваются вне очереди.

При сотрудничестве принимаем только общение голосом, посредством Skype. Переписка не подходит. Категорически!

8 лет назад
sat611
44 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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