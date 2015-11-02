Здравствуйте! Для компании занимающейся отделкой квартир/коттеджей необходимо создать сайт-статейник на вордпрессе и настроить его (установить все необходимые страницы, помочь перенести на хостинг). На сайте будут выкладываться многочисленные статьи околоремонтной тематики, с возможностью комментирования. [b]Срок: 7-10 дней.[/b] Из условно-сложного ...
Разработка сайта по взаимодействию с платформой STEAM, написание бота.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка сайта по взаимодействию с платформой STEAM, написание бота.
Обязательное!!! знание STEAM API, опыт работы со STEAM.
Владение языками JS, PHP, Python.
Знания в других игровых площадках приветствуется. Кандидаты, с наличием своей команды программистов, дизайнеров и верстальщиков, рассматриваются вне очереди.
При сотрудничестве принимаем только общение голосом, посредством Skype. Переписка не подходит. Категорически!
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