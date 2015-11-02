Сделать копию сайта с небольшими поправками.

Добрый день! Есть готовый сайт (чужой), который полностью устраивает меня по своему функционалу и отвечает моим потребностям. Ссылка на сайт в приложении. Есть два варианта выполнения работы.

1) Скопировать сайт, изменив на нем "шапку", самостоятельно отрисовав ее под меня (тематика сайта будет той же и использоваться он будет для тех же целей).

2) Если вы дизайном не занимаетесь, то просто скопировать сайт, с возможностью дальнейшей замены шапки мною самостоятельно.

Естественно, что при этом он должен нормально функционировать и быть полностью управляемым мною из админки.

Напиши, пожалуйста, вашу цену на оба варианта и сроки исполнения. Заявки, без указания цены, рассматривать НЕ буду!

С Уважением,

Юлия