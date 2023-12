Создать сайт модельного агентства

Добрый день. Кратко о том, что мне нужно:

1. Сайт модельного агентства.

2. Минималистический стиль дизайна.

3. Ничего лишнего быть не должно. Акцент на скорость загрузки. Сайт не должен быть тяжелым.

4. Вкладки "Models", "About us", "Contact", "be discovered".

5. Вкладка "be discovered" это форма для тех кто хочет стать моделью. Вот пример http://scouting.fordmodels.com/general/ (но в максимально упрощенной форме, что бы человек не тратил кучу времени на заполнение огромной анкеты).

6. Главный акцент на моделей. Вот идеальный пример сайта который мне нужен http://www.mpmanagement.com/

7. Сайт должен быстро загружаться на любом устройстве, иметь мобильную версию.

8. Со временем количество моделей будет увеличиваться, хотелось бы самому их добавлять на сайт без участия веб мастера.

9. В принципе это как сайт визитка. Он предназначен для того, что бы потенциальные клиенты могли ознакомиться с моделями. Поэтому в принципе ничего сложного быть не должно.

10. Дизайн в темных тонах, как на примере с http://www.mpmanagement.com/

Буду раз рассмотреть ваши предложения.