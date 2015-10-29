Cоздание Блога на Wordpress

Нужно создать сайт на основе такого шаблона: http://cohhe.com/demo/everal/features/left-sidebar/ (http://wp-templates.ru/everal/). В этот шаблон нужно будет внести изменения: - Вместо поиска в самом верху в шапке вставить контакты, как на этом шаблоне: http://vpthemes.com/preview/Modality/ (http://wp-templates.ru/modality/) - Поиск ниже на странице в блоке слева ...