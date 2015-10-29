Сайт-каталог на вордпресс

Добрый день!

Нужен создать сайт-каталог учебных курсов и учебных центров на вордпресс.

На сайте должен быть кабинет пользователя - учебного центра.

1) Главная страница каталога (авозможно и всего сайта) содержит список рубрик (и, возможно, подрубрик).

2) Внутренние страницы каталогадолжны содержать основные вещи:

a. Текст.

b. Ленту курсов (по всем городам) спагинацией по 30 штук.

Каждая запись состоит из заголовка (ссылки на страницу курса), краткой

аннотации, названия уч. центра, длительности, стоимости, даты начала, города,

значка скидки (если она есть), значка бесплатности (если курс бесплатный).

Сортировка – подате начала (ближайшие сверху) или по id (если дата открыта), а также с ручным управлением (аналог платной объявы на Авито).

c. Фильтр по городу (при выборепосетителя перебрасывают на отдельную страницу - /rubrika1/ rubrika2/ rubrika3/gorod/).

d. Возможно еще какие-то фильтрыпонадобятся в будущем.

3) Страница курса содержит:

a. Название курса.

b. Название центра (ссылкана страницу о центре).

c. Город.

d. Дата начала курса и окончаниякурса (или надпись об открытой дате).

e. Форма обучения (очная, удаленная,очно-заочная).

f. Стоимость.

g. Длительность обучения (в часах).

h. Описание курса.

i. Краткая аннотация курса.

j. Акции и скидки.

k. Контактные данные.

l. Форма записи на курс

4) Страница учебного центра содержит:

a. Название.

b. Описание.

c. Картинка-логотип.

d. Город.

e. Адрес сайта.

f. Лицензия.

g. Контактное лицо.

h. Емейл.

i. Телефон.

j. Адрес.

k. Дополнительная информация.

l. Лента курсов этого центра (сортировка – по дате начала ипо ID для курсов без даты).

m. Отзывы о центре.

n. Форму «оставить отзыв».

5) Регистрация пользователей – только учебных центров. Конечно, здесь должен быть сервис «вспомнить пароль», активацииучетной записи (проверка е-мейла).

6) Личный кабинет содержит/позволяет

a. Редактирование страницы учебного центра (название, описание, картинка-логотип, город, адрес сайта, лицензия,контактное лицо, емейл, телефон, адрес, дополнительная информация).

b. Форма добавления курса.

c. Загрузка списка курсов из файла Excel

d. Редактирование курсов.

e. Заявки на обучение (пользователи,которые оставили на сайте заявку).

7) Премодерация. Ее проходят:

a. Добавленные курсы.

b. Добавленные страницы учебныхцентров.

c. Отзывы.

8) Уведомления. Чтобы не модерироватьвсе на сайте, необходима система уведомлений (например, о зарегистрированных

пользователях, изменениях в уже добавленных курсах). Мне сложно сейчас понять,

что может потребоваться. Пока мне нужно понимать, что такой инструмент можно

реализовать.

9) Поиск по сайту – что-нибудьстандартное.

10) SEO-модуль (Title, Description, Keywords, Запрет индексации) для страниц каталога, учебных центров, страницкурсов. При необходимости чтобы можно было изменить данные для любой выбранной

страницы.

11) Шаблон конечных страниц долженредактироваться (желательно относительно просто – средним верстальщиком без

особых знаний PHP).

12) Модуль новостей.

Просьба указать Ваши сроки и цену.