Сделать сайт по предоставлению информационных услуг

1 часть - сделать дизайн

2 часть - сделать верстку

===

Сделать дизайн простого сайта (стиль придумывать не надо!)

____________________________________________________________

Весь дизайн полностью копируем с сайта http://www.instantcheckmate.com/ (сайтД)

Натягиваем этот дизайн на структуру другого простого сайта (СайтС)- смотреть ТЗ

Основная задача: натянуть дизайн СайтаД на структуру СайтаС

ТЗ прикреплено

Картинки хорошего качества из ТЗ https://yadi.sk/d/_ODgrjF5jxA34

Оплата по факту

===

Создать сайт с качественной адаптивной версткой

Сайт является площадкой для продажи данных заказчикам.

У каждого заказчика будет свой личный кабинет. Из него заказчик вводит общие данные по объекту и запрашивает типовую информацию (видов запросов около 20). Когда запрос обработан Исполнителем (хозяином сайта) - выходные запрошенные данные появляются в личном кабинете заказчика, так же скидываются на почту + СМС уведомление (что пришло на почту)

Исполнитель (хозяин сайта) из своего кабинета, видит все запросы от заказчиков, видит все данные объекта, видит тип запрашиваемой информации. ВНЕ САЙТА ГОТОВИТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФАЙЛ (pdf, doc напр) - и отправляет этот файл через сайт заказчику, так же система автоматически отправляет этот файл на почту заказчику и приходит заказчику см уведомление

Нужно чтобы была гибкая выгрузка в exel, автоматическая отправка на почту, смс оповещение

Дизайн на основном разрешении имеется. Адаптивный сайт сделать из него.

ТЗ во вложении.

Картинки хорошего качества из ТЗ https://yadi.sk/d/_ODgrjF5jxA34

ЕСЛИ ТЗ НЕ ПОНЯТНО - МОГУ ОБЪЯСНИТЬ ПО СКАЙПУ

ЛОГИКА У САЙТА ПРОСТАЯ !!!

Оплата по факту или поэтапная.

За сколько такой сайт сделаете? (жду конкретики цены )