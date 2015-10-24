Создание сайта, аналог

нужно разработать сайт для ТА на базе шаблона, который выберем вместе с исполнителем. Требований особых нет, но желательно WordPress. Бюджет не большой по договоренности. Структуру сайта и требования представляю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создание сайта, аналога free-wash.ru/
Сфера услуг будет немного отличаться, но весь функционал – тот же.
Требуется также создание приложений для Android + iOS (по аналогии с тем, что реализовано на сайте free-wash.ru/ ) .
Платформа для реализации – предлагается Вами, мы рассматриваем различные варианты, включая 1С-Битрикс.
Условия сотрудничества и оплаты обсуждаемо, но на текущем этапе просим указывать стоимость и сроки выполнения исходя из необходимости подготовки аналогичного сервиса под ключ.
В целом ищем специалиста, или команду для создания и последующего развития / поддержки проекта.
Открыты для обсуждения, оставляйте контактные данные.
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