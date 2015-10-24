Создание сайта, аналог

Требуется создание сайта, аналога free-wash.ru/

Сфера услуг будет немного отличаться, но весь функционал – тот же.

Требуется также создание приложений для Android + iOS (по аналогии с тем, что реализовано на сайте free-wash.ru/ ) .

Платформа для реализации – предлагается Вами, мы рассматриваем различные варианты, включая 1С-Битрикс.

Условия сотрудничества и оплаты обсуждаемо, но на текущем этапе просим указывать стоимость и сроки выполнения исходя из необходимости подготовки аналогичного сервиса под ключ.

В целом ищем специалиста, или команду для создания и последующего развития / поддержки проекта.

Открыты для обсуждения, оставляйте контактные данные.