Создание сайта, аналог

Сайты «под ключ»Закрыт14 заявок295 просмотров
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Требуется создание сайта, аналога free-wash.ru/ 

Сфера услуг будет немного отличаться, но весь функционал – тот же. 

Требуется также создание приложений для Android + iOS (по аналогии с тем, что реализовано на сайте free-wash.ru/ ) . 

Платформа для реализации – предлагается Вами, мы рассматриваем различные варианты, включая 1С-Битрикс. 

Условия сотрудничества и оплаты обсуждаемо, но на текущем этапе просим указывать стоимость и сроки выполнения исходя из необходимости подготовки аналогичного сервиса под ключ. 

В целом ищем специалиста, или команду для создания и последующего развития / поддержки проекта. 

Открыты для обсуждения, оставляйте контактные данные.

8 лет назад
qua1ity
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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