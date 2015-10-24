Разработать лендинг

Необходимо разработать сайт турагентства. На базе шаблона, который мы выберем вместе с исполнителем. Требований к CMS особых нет, но желательно WordPress. Структуру сайта и требования предоставляю. Нужна помощь по доработке и согласованию технического задания. Задача сайта: приносить клиентов, соответственно меня интересует ...