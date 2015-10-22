Разработка сайта - видео портала

Сайты «под ключ»Закрыт9 заявок182 просмотра
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Добрый день!

Необходимо создать под ключ (верстка, программирование, дизайн) видео портал с возможностью продажи и аренды видео материалов,  с ожидаемым сроком запуска портала в эксплуатацию - декабрь 2015 года, и ожидаемым бюджетом около 5k USD +- 2k 

Ключевые требования к ведению проекта:

 - На базе детального ТЗ предоставить оценку трудозатрат и потенциальную стоимость разработки

 - Во время разработки участие в регулярных статус совещаниях для проверки прогресса, внесения возможных корректив и доработок в основной дизайн

 - Совместное тестирование, устранение багов, работа будет считаться принятой после подписания протокола тестирования

 - 3 месяца гарантийной поддержки после запуска портала в эксплуатацию - устранение возможных багов

 - Дополнительные требования к порталу будут оформляться в качестве запросов на изменение, и будут оплачиваться отдельно 

Алгоритм работы в общих чертах:

 - С точки зрения пользователя ресурсов интернета портал должен выглядеть похожим на Youtube (простой, понятный и удобный поиск различных видео, и других контекстных материалов), пользователь при заходе на портал должен сразу видеть контент, который ему подбирается по каким то признакам, может просматривать любое бесплатное видео. При этом, если пользователь зарегистрирован, его аккаунту должно быть возможно привязывать информацию о кредитной карте (например как для itunes store) или другая платежная система, и тогда ему будет доступна возможность покупать видео, которое есть на портале в платном разделе.

Покупка  и продажа видео - это основная особенность данного портала

Внутренние сервисы:

1. Сбор статистики по кликам, по покупкам и продажам

2. Наличие внутри портальной валюты и внутренних счетов пользователей, с ведением истории покупок / продаж

3. Оплата через системы pay-pal, кредитные карты и т.п., с возможностью автоматического пополнения баланса (аля подписка)

4. Размещение видео материалов, с загрузкой на сайты

5. Поиск по видео, по хэштэгам, по категориям по давности и т.п.

6. Ведение комментариев к видео и возможность отправки личных сообщений

7.  Наличие профиля пользователя (аля базовая информация как в социальной сети)

Детальное ТЗ будет выслано после предварительного изъявления желания об участии. ﻿

8 лет назад
ferallas
39 летНовая Зеландия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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