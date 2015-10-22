Сайт - информер одностраничный под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок232 просмотра
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Сайт информер, отображающий загрузку специалистов определенного направления, в виде обычного календаря. Главная страница это календарь на год, на котором отмечены разными цветами уровни загрузки

на определенные даты.

Из Функционала нужен

Личный кабинет с минимальными настройками

Кнопки / фильтры над календарем помогающие фильтровать разных специалистов из разных городов.

Более подробное ТЗ сброшу ближе к делу.

Что для меня важно

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Интциатива

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8 лет назад
hris
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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