Создание сайта под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки172 просмотра
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Требуется создание сайта для продуктовой компании под ключ, 5-7страниц, каталог товаров (5-10 нименований), корпоративная почта (5 ящиков),

прописать в поисковиках, создание яндекс метрики, дизайн логотипа, дизайн и верстка страниц, размещение на нашем хостинге.

срок исполнения 5-7 дней

8 лет назад
oxip
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Velerbu
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$150
5 дней
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