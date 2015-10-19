Создать сайт для многопрофильного детского медицинского центра

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Многопрофильный детский медицинский центр «Добрый Доктор»

Медицинское наблюдение детей, диагностика и лечение основано на индивидуальном подходе в соответствии с

мировыми стандартами. * Прием ведут детские врачи: педиатр, кардиолог, офтальмолог, оториноларинголог, невролог, физиотерапевт, психиатр и другие. * УЗИ, ЭКГ, все виды лабораторных анализов. Забор анализов на дому. * Медицинский массаж. * Вызов врача на дом. * Патронаж новорожденных. * Программы годовой диспансеризации и годового обслуживания .

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Новый многопрофильный детский медицинский центр открыт в 2015 году в

жилом комплексе бизнес-класса в закрытом поселке «Дубровка», находящемся на

5-м километре Калужского шоссе. Предоставляет весь спектр услуг по диагностике и лечению детей от 0 до 18 лет.

Семьи с детьми от 0 до 18, проживающие в ЖК «Дубровка» и прилегающих населенных пунктах, расположенных

на Калужском шоссе.

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Сайт представляет детский медицинский центр. Услуги оказываются детям. НО дети самостоятельно не определяют,

где им лечиться. На сайт заходят родители, у которых еще нет сформировавшихся

предпочтений по учреждению, где должен лечиться его ребенок. Поэтому в первую

очередь, это сайт для взрослых – спокойный и доступный. Сайт должен привлечь

внимание и своим внешним видом – в отличие от большинства сайтов детских

учреждений, в нем не должно быть игрушек-погремушек. Еще раз! На сайт заходят

взрослые с проблемой больного ребенка. Их только раздражает чрезмерная веселость

и сложность сайта.

Сайт не должен быть перегружен как изобразительными моментами, так и большими многостраничными текстами на тему

«Какие мы хорошие».

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