Ищем специалиста способного сделать креативный и одновременно продающий сайт для курсов по плаванию со знанием и умением использовать продающие фишки и тригеры. Тех задание на сайт "Курсы по плаванию". В шапке: Курсы по плаванию В левом углу логотип. По ...
Создать сайт для многопрофильного детского медицинского центра
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Многопрофильный детский медицинский центр «Добрый Доктор»
Медицинское наблюдение детей, диагностика и лечение основано на индивидуальном подходе в соответствии с
мировыми стандартами. * Прием ведут детские врачи: педиатр, кардиолог, офтальмолог, оториноларинголог, невролог, физиотерапевт, психиатр и другие. * УЗИ, ЭКГ, все виды лабораторных анализов. Забор анализов на дому. * Медицинский массаж. * Вызов врача на дом. * Патронаж новорожденных. * Программы годовой диспансеризации и годового обслуживания .
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Новый многопрофильный детский медицинский центр открыт в 2015 году в
жилом комплексе бизнес-класса в закрытом поселке «Дубровка», находящемся на
5-м километре Калужского шоссе. Предоставляет весь спектр услуг по диагностике и лечению детей от 0 до 18 лет.
Семьи с детьми от 0 до 18, проживающие в ЖК «Дубровка» и прилегающих населенных пунктах, расположенных
на Калужском шоссе.
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Сайт представляет детский медицинский центр. Услуги оказываются детям. НО дети самостоятельно не определяют,
где им лечиться. На сайт заходят родители, у которых еще нет сформировавшихся
предпочтений по учреждению, где должен лечиться его ребенок. Поэтому в первую
очередь, это сайт для взрослых – спокойный и доступный. Сайт должен привлечь
внимание и своим внешним видом – в отличие от большинства сайтов детских
учреждений, в нем не должно быть игрушек-погремушек. Еще раз! На сайт заходят
взрослые с проблемой больного ребенка. Их только раздражает чрезмерная веселость
и сложность сайта.
Сайт не должен быть перегружен как изобразительными моментами, так и большими многостраничными текстами на тему
«Какие мы хорошие».
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