Ищем специалиста для создания сайта на wordpress.

Ищем специалиста способного сделать креативный и одновременно продающий сайт для курсов по плаванию со знанием и умением использовать продающие фишки и тригеры.

Тех задание на сайт "Курсы по плаванию".

В шапке: Курсы по плаванию

В левом углу логотип.

По середине заголовок-вывеска. "Курсы по плаванию.".

Слева телефон под ним/снизу активная кнопка "обратный звонок". с отправкой заявки на почту.

В верхнем меню активные кнопки:

Главное меню 6 пунктов: Услуги, Места, Тренера, Технологии, Отзывы, Контакты. Переходы на эти страницы. Располагается над или под шапкой сайта, на усмотрение разработчика.

Ниже слайдер с 4мя экранами

Сбоку с правой стороны форма заказа тестового урока с графами: Имя, Телефонный номер, имейл. (с переходом заявки на почту).

Например, dev.landingpage.bz/aqua/ , budokanschool.ru/ , spb.beeline.ru/b2b/produc... (слайдер)

Под слайдером 6 активными иконками с основными услугами и переходом на описание каждой из услуг. Внизу каждой из страниц форма сбора контактных данных. (с переходом заявки на почту)

В связи с отсутствием времени просьба присылать примеры реальных ваших работ – реально работающих сайтов.

Реальным преимуществом будет предоставление процента конверсии по работам.

Подробный текст задания на сайт отправим выбранному нами исполнителю.

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