Ищем специалиста для создания сайта на wordpress.

Ищем специалиста способного сделать креативный и одновременно продающий сайт для курсов по плаванию со знанием и умением использовать продающие фишки и тригеры. Тех задание на сайт "Курсы по плаванию". В шапке: Курсы по плаванию В левом углу логотип. По ...
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Ищем специалиста способного сделать креативный и одновременно продающий сайт для курсов по плаванию со знанием и умением использовать продающие фишки и тригеры.
Тех задание на сайт "Курсы по плаванию".
В шапке: Курсы по плаванию
В левом углу логотип.
По середине заголовок-вывеска. "Курсы по плаванию.".
Слева телефон под ним/снизу активная кнопка "обратный звонок". с отправкой заявки на почту.
В верхнем меню активные кнопки:
Главное меню 6 пунктов: Услуги, Места, Тренера, Технологии, Отзывы, Контакты. Переходы на эти страницы. Располагается над или под шапкой сайта, на усмотрение разработчика.
Ниже слайдер с 4мя экранами
Сбоку с правой стороны форма заказа тестового урока с графами: Имя, Телефонный номер, имейл. (с переходом заявки на почту).
Например, dev.landingpage.bz/aqua/ , budokanschool.ru/ , spb.beeline.ru/b2b/produc... (слайдер)
Под слайдером 6 активными иконками с основными услугами и переходом на описание каждой из услуг. Внизу каждой из страниц форма сбора контактных данных. (с переходом заявки на почту)
В связи с отсутствием времени просьба присылать примеры реальных ваших работ – реально работающих сайтов.
Реальным преимуществом будет предоставление процента конверсии по работам.
Подробный текст задания на сайт отправим выбранному нами исполнителю.
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