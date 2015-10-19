Сайт карточной игры под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки134 просмотра
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Тз прикрепил. Для начала работы а так же конечного определения цены прошу ответить на вопросы заданные в ТЗ.

8 лет назад
spin
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
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