Сайт карточной игры под ключ

Необходимо сделать качественный лендинг, лучше мультилендинг с настройкой Я директа. Верстка строго в LPGenerator! Тематика: Кредит под Залог недвижимости (мульти - перезалог / рефинансирование). Компания кредитный брокер. Стоимость прошу указать с Директом и без директа.
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Тз прикрепил. Для начала работы а так же конечного определения цены прошу ответить на вопросы заданные в ТЗ.
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