ПОДСТАВА! НЕ РЕКОМЕНДУЮ даже врагу!!!! 1. Много просьб! 2. отклонение от ТЗ!, оплаты 0!, 3. также как оказалось работа расценивается с нарушением законодательства- а именно ВЗЛОМ движка cms системы! 4. Общается шо быдло, и сходу тыкает, уважения ну 0 ... Вывод один, не в коем случае не связывайтесь с данным горе заказчиком, 8-10ть часов времени ушло на ветер, решил включить режим мороза, так оно еще насрал0 негативным отзывом ...