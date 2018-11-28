spin

Иван Лазарев spin

 
46 летРоссия/Магнитогорск
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Специалист PHP по запросам SOAP (API)

    $50

    ТЗ прикреплено. Требуется специалист PHP по запросам SOAP, необходимо найти и локализовать ошибку. Сайт был написан очень давно, используются старые классы и версии PHP. Движок и все компоненты самодельные.

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • SMTP после переноса сайта

    После переноса сайта https://xn--80aegeaq4bklghg9d.xn--p1ai/ с выделенного сервера на обычный хостинг перестала работать отправка писем с сайта. А именно не отправляются письма с подтверждением регистрации и другие уведомления с сайта. Кроме того перестала работать форма обратной связи.  Задача ...

    PHP
    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Исправить баг в форме на сайте

    1. Страница http://xn--80aegeaq4bklghg9d.xn--p1ai/bill/?type=cargo  вверху форма поиска,  после переезда сайта при заполнении полей "откуда" и "куда" перестал выпадать список населенных пунктов для автозаполнения. Нужно исправить. Форма привязана к работе API  http://dev.cargogeo.com/WebServices.aspx  2. Убрать кнопку "тендеры" из главного меню.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Написать скрипт для AutoHotkey 1.0.48

    Написать простейший скрипт для AutoHotkey  При нажатии ПКМ скрипт должен зажимать ПКМ и удерживать При повторном нажатии ПКМ скрипт должен отпускать ПКМ При удерживании скриптом ПКМ мышь должна свободно перемещаться и использовать ЛКМ не сбивая работу скрипта.  Для чего это ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Экранная клавиатура для игры Lineage 2

    Нужна экранная клавиатура для игры, логинится и болтать внутри игровом чате. Проблема в том что защита игры блокирует ЛЮБОЙ виртуальный ввод с любых виртуальных клавиатур. Ввод текста и символов возможен только с физической клавы. Нужно ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Прикрутить дополнительную платежную систему к сайту

    На сайте имеется 2 рабочие платежные системы между которыми можно переключаться. Задача прикрутить третью https://pay2me.world/info/api/#api срок до 12го числа включительно (желательно)

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Починить движок сайта

    После переезда со старого хостинга на новый перестал работать движок сайта. Причины не известны. Движок оч старый, ставился на сайт лет 7 назад не меньше, к тому же он то-ли самодельный то-ли ломаный в общем ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Причесать сайт

    Сайт автодиспетчер.рф был написан на РНР 5.2 и работал на старом хостинге поддерживающий эту версию РНР. После переезда на новый хостинг с версией РНР 5.3 (с возможностью переключения на 5.6 и 7.0) сайт выдает чистую ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Перенести сайт на новый хостинг

    Перенести сайт 78.47.132.108 на новый хостинг. Подобрать для переноса новый оптимальный VPS на reg.ru, желательно с панелью и phpmyadmin, перенести на него сайт. Настроить DNS (домен автодиспетчер.рф на reg.ru), почтовые ящики и добиться полной работоспособности сайта.  ...

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Экранная клавиатура для игры Lineage 2. (драйвер)

    Нужна экранная клавиатура для игры Lineage 2 с сервера shock-world.com. Оттуда же можно скачать клиент игры. Игра запускается в оконном режиме. В игре установлена защита от любого виртуального ввода. Т.е. с обычной экранной клавиатуры невозможно залогиниться ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нарисовать иконку

    нарисовать иконку к приложению для магазина windows store, пример иконок прикреплен. Тема иконки - грузоперевозки. Приложение - автодиспетчер грузоперевозок.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Переписать код программы под UWP

    $140

    Дело в том что у нас есть некая программа "автодиспетчер" написанная на windows forms, мы хотим ее адаптировать под магазинн windows store, для этого необходимо исходники программы переписать под UWP. Требования windows store таковы что ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Переписать код программы под UWP

    Дело в том что у нас есть некая программа "автодиспетчер" написанная на windows forms, мы хотим ее адаптировать под магазинн windows store, для этого необходимо исходники программы переписать под UWP. Требования windows store таковы что ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Специалист UWP

    Необходимо организовать отображение данных на UWP в табличной форме (переписываем приложение с windows forms, элемент DataGridView). Опыт обязателен.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Заменить платежную систему

    $60

    Магазин [url=http://автодиспетчер.рф/]http://автодиспетчер.рф/[/url] необходимо заменить подключенную платежную систему "РОБОКАССА" на единую кассу [url=https://www.walletone.com/ru/merchant/documentation/]https://www.walletone.com/ru/merchant/documentation/[/url]

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Подключить платежную систему

    Магазин [url=http://автодиспетчер.рф/]http://автодиспетчер.рф/[/url] необходимо заменить подключенную платежную систему "РОБОКАССА" на единую кассу [url=https://www.walletone.com/ru/merchant/documentation/]https://www.walletone.com/ru/merchant/documentation/[/url]

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Найти и исправить баг

    На странице http://автодиспетчер.рф/bill/?type=transport есть форма поиска транспорта. Баг заключается в том, что при указании в поле «откуда» или «куда» городов восточной Сибири например Иркутск или Владивосток форма ни чего не находит, или находит но не ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
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Отзывы фрилансеров
ArtemBA
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$25
10 баллов
3 года назад
SMTP после переноса сайта
Все хорошо. На плохие отзывы от других исполнителей не обращайте внимание. Спасибо за проект
Отличный специалист в своей области. Четко понимает задачу и так же четко ее выполняет.
Ответный отзыв
AndreySep
Андрей 
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
4 года назад
Исправить баг в форме на сайте
Задача поставлена ясно, оплата пришла сразу после завершения задачи.
Сделано быстро четко без проблем, всем доволен.
Ответный отзыв
kopeyka
Андрей 
40 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$33
2 балла
5 лет назад
Починить движок сайта
ПОДСТАВА! НЕ РЕКОМЕНДУЮ даже врагу!!!! 1. Много просьб! 2. отклонение от ТЗ!, оплаты 0!, 3. также как оказалось работа расценивается с нарушением законодательства- а именно ВЗЛОМ движка cms системы! 4. Общается шо быдло, и сходу тыкает, уважения ну 0 ... Вывод один, не в коем случае не связывайтесь с данным горе заказчиком, 8-10ть часов времени ушло на ветер, решил включить режим мороза, так оно еще насрал0 негативным отзывом ...
Много разговоров мало дела. Работу не выполнил и перестал выходить на связь. Не берусь судить данного человека и его знания как программиста, просто констатирую факты как есть
Ответный отзыв
Pinguin-Studio
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$130
10 баллов
5 лет назад
Прикрутить дополнительную платежную систему к сайту
Рекомендуем Заказчика. Оплата в срок, всегда на связи. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Была не большая задержка но все сделано, рекомендую. Всегда на связи.
Ответный отзыв
joker163
Илья 
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Перенести сайт на новый хостинг
Отличный заказчик! Приятный в общении! Своевременная оплата! Рекомендую!
сделано, знает свое дело
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