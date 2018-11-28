ТЗ прикреплено. Требуется специалист PHP по запросам SOAP, необходимо найти и локализовать ошибку. Сайт был написан очень давно, используются старые классы и версии PHP. Движок и все компоненты самодельные.
Иван Лазарев spinspin
- $50Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
смотрите тзВеб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
После переноса сайта https://xn--80aegeaq4bklghg9d.xn--p1ai/ с выделенного сервера на обычный хостинг перестала работать отправка писем с сайта. А именно не отправляются письма с подтверждением регистрации и другие уведомления с сайта. Кроме того перестала работать форма обратной связи. Задача ...Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
1. Страница http://xn--80aegeaq4bklghg9d.xn--p1ai/bill/?type=cargo вверху форма поиска, после переезда сайта при заполнении полей "откуда" и "куда" перестал выпадать список населенных пунктов для автозаполнения. Нужно исправить. Форма привязана к работе API http://dev.cargogeo.com/WebServices.aspx 2. Убрать кнопку "тендеры" из главного меню.Завершен4 года назад
Написать простейший скрипт для AutoHotkey При нажатии ПКМ скрипт должен зажимать ПКМ и удерживать При повторном нажатии ПКМ скрипт должен отпускать ПКМ При удерживании скриптом ПКМ мышь должна свободно перемещаться и использовать ЛКМ не сбивая работу скрипта. Для чего это ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужна экранная клавиатура для игры, логинится и болтать внутри игровом чате. Проблема в том что защита игры блокирует ЛЮБОЙ виртуальный ввод с любых виртуальных клавиатур. Ввод текста и символов возможен только с физической клавы. Нужно ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт5 лет назад
На сайте имеется 2 рабочие платежные системы между которыми можно переключаться. Задача прикрутить третью https://pay2me.world/info/api/#api срок до 12го числа включительно (желательно)Завершен5 лет назад
После переезда со старого хостинга на новый перестал работать движок сайта. Причины не известны. Движок оч старый, ставился на сайт лет 7 назад не меньше, к тому же он то-ли самодельный то-ли ломаный в общем ...Закрыт5 лет назад
Сайт автодиспетчер.рф был написан на РНР 5.2 и работал на старом хостинге поддерживающий эту версию РНР. После переезда на новый хостинг с версией РНР 5.3 (с возможностью переключения на 5.6 и 7.0) сайт выдает чистую ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Перенести сайт 78.47.132.108 на новый хостинг. Подобрать для переноса новый оптимальный VPS на reg.ru, желательно с панелью и phpmyadmin, перенести на него сайт. Настроить DNS (домен автодиспетчер.рф на reg.ru), почтовые ящики и добиться полной работоспособности сайта. ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужна экранная клавиатура для игры Lineage 2 с сервера shock-world.com. Оттуда же можно скачать клиент игры. Игра запускается в оконном режиме. В игре установлена защита от любого виртуального ввода. Т.е. с обычной экранной клавиатуры невозможно залогиниться ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен5 лет назад
нарисовать иконку к приложению для магазина windows store, пример иконок прикреплен. Тема иконки - грузоперевозки. Приложение - автодиспетчер грузоперевозок.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $140
Дело в том что у нас есть некая программа "автодиспетчер" написанная на windows forms, мы хотим ее адаптировать под магазинн windows store, для этого необходимо исходники программы переписать под UWP. Требования windows store таковы что ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Дело в том что у нас есть некая программа "автодиспетчер" написанная на windows forms, мы хотим ее адаптировать под магазинн windows store, для этого необходимо исходники программы переписать под UWP. Требования windows store таковы что ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо организовать отображение данных на UWP в табличной форме (переписываем приложение с windows forms, элемент DataGridView). Опыт обязателен.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт7 лет назад
- $60
Магазин [url=http://автодиспетчер.рф/]http://автодиспетчер.рф/[/url] необходимо заменить подключенную платежную систему "РОБОКАССА" на единую кассу [url=https://www.walletone.com/ru/merchant/documentation/]https://www.walletone.com/ru/merchant/documentation/[/url]Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Магазин [url=http://автодиспетчер.рф/]http://автодиспетчер.рф/[/url] необходимо заменить подключенную платежную систему "РОБОКАССА" на единую кассу [url=https://www.walletone.com/ru/merchant/documentation/]https://www.walletone.com/ru/merchant/documentation/[/url]Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
тз прикрепленоЗавершен8 лет назад
Тз прикрепил. Для начала работы а так же конечного определения цены прошу ответить на вопросы заданные в ТЗ.Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт8 лет назад
На странице http://автодиспетчер.рф/bill/?type=transport есть форма поиска транспорта. Баг заключается в том, что при указании в поле «откуда» или «куда» городов восточной Сибири например Иркутск или Владивосток форма ни чего не находит, или находит но не ...Завершен8 лет назад