Исправить баг в работе с API и форму

Кто может помочь найти решения, а именно переименования изображений, например из [url=http://site.ru/wp-content/uploads/2015/11/a77d867ecd27b9bb1389a8cb4860534c.jpg]site.ru/wp-content/uploads/2015/11/a77d867ecd27b9bb1389a8cb4860534c.jpg[/url] НА [url=http://site.ru/wp-content/uploads/2015/11/name-iz-zagolovka.jpg]site.ru/wp-content/uploads/2015/11/name-iz-zagolovka.jpg[/url] Я использую wpgrabber, картинка загружается с "иероглифами", а нужно что бы [b]брало из заголовка статьи, и переименовало изображения автоматически. ...
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