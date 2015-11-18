Переделать выгрузку с чистого пхп на yii

Нужно небольшой скрипт, который пробегается по всем файлам и папкам (рекурсивно) указанной папки и во всех файлах ищет код: [code] [/code]Там где ... - любой текст Заменяет его на [code] [/code] У скрипта 2 режима работы: 1) при запуске без параметров ...