Переделать выгрузку с чистого пхп на yii

Магазин на Wordpress+Woocommerce, нужно настроить выгрузку YML-файла в Яндекс-маркет. Плагин должен уметь настраиваться по категориям (некоторые выгружаем, некоторые нет) и, желательно, чтобы была возможность запрещать выгрузку отдельных товаров (по ID, например) Заявки без явно указанных цены ...
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