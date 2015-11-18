Требуется доработать шаблон http://journal.digital-atelier.com/1/ Прикрепил ТЗ к заданию. [b]!!![/b] Вопросы могут рассматриваться как отдельныезадачи. Не обязательно иметь способность решить всё. Можете выбрать только те задачи, которые сможете решить. Укажите в колонке «Стоимость» цену за реализацию задачи. Жду сроков и цены. Спасибо
Сделать шаблон (модуль) для добавления новости в WordPress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеем сайт: http://live4travel.com.ua/
Цель: автоматизировать добавление новости, свести движения к минимуму.
Новости стандартные и однотипные, хотелось бы уменьшить время по созданию таковой.
Нам необходимо создать помимо существующего " внутреннего вариант" свой, по типу, как бы небольшими окошками в определенном порядке
1. Заголовок + сумма + по умолчанию дописано EUR (но выпадающее окошко можно выбрать руками долл, грн или процент).
далее просто поле новости разбиваем на строки и в конце просто собирем в 1 поле - и получится новость.
2. Текст 2-3 строчки
3. Откуда-Куда (города из выпадающего списка, фильтр по вводимым буквам) + цена окошко EUR
4. Авиакомпания (выпадающий список)
5. Дата окончания (дата ДО) - 6 символов
6. Дата путешествия (к примеру, с января по апрель 2016)
7. Визы - 2 строки
8. Покупаем тут - с выпадением нами введенного списка и выбора из заранее подготовленных компаний с уже вбитыми в них ссылками - в итоге добавляется название компании с вбитой гиперссылкой.
8. Картинка Миниатюра (та картинка, которая сейчас главная)
9. Картинка Карта
10. Слайдер Доп картинок
Слайдер на 5 активных скриншотов с подписями к ним, чтоб уйти от длинного списка фото как мы имеем сейчас здесь:http://live4travel.com.ua/milan-deli-parizh-vsego-ot-290-eur/, и чтоб получилось как здесь:http://www.holidaypirates.com/holidaypackages/5-ku... (максимум 4 страницы на листаемом "слайдере)
11. Выбор примечания (из заготовленных шаблонных заранее, тоесть доп. строка, где мы выбираем, добавить примечание 1 и 3 - а в новости они потом уже добавляются текстом, который был прописан в эти клавиши.
По идее для автоматизации предусмотрел все, но буду еще не замеченные нами вопросы - с удовольствием добавим.
Как мне кажется, этот, назовем его модулем, давно реализован, так как видели уже не раз такое.
Цель - уменьшить время и лишние движения для написания/создания новости.
+ Требование симпатичный вид (тоесть визуализация)
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