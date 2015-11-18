Сделать шаблон (модуль) для добавления новости в WordPress

Имеем сайт: http://live4travel.com.ua/

Цель: автоматизировать добавление новости, свести движения к минимуму.

Новости стандартные и однотипные, хотелось бы уменьшить время по созданию таковой.

Нам необходимо создать помимо существующего " внутреннего вариант" свой, по типу, как бы небольшими окошками в определенном порядке

1. Заголовок + сумма + по умолчанию дописано EUR (но выпадающее окошко можно выбрать руками долл, грн или процент).

далее просто поле новости разбиваем на строки и в конце просто собирем в 1 поле - и получится новость.

2. Текст 2-3 строчки

3. Откуда-Куда (города из выпадающего списка, фильтр по вводимым буквам) + цена окошко EUR

4. Авиакомпания (выпадающий список)

5. Дата окончания (дата ДО) - 6 символов

6. Дата путешествия (к примеру, с января по апрель 2016)

7. Визы - 2 строки

8. Покупаем тут - с выпадением нами введенного списка и выбора из заранее подготовленных компаний с уже вбитыми в них ссылками - в итоге добавляется название компании с вбитой гиперссылкой.

8. Картинка Миниатюра (та картинка, которая сейчас главная)

9. Картинка Карта

10. Слайдер Доп картинок

Слайдер на 5 активных скриншотов с подписями к ним, чтоб уйти от длинного списка фото как мы имеем сейчас здесь:http://live4travel.com.ua/milan-deli-parizh-vsego-ot-290-eur/, и чтоб получилось как здесь:http://www.holidaypirates.com/holidaypackages/5-ku... (максимум 4 страницы на листаемом "слайдере)

11. Выбор примечания (из заготовленных шаблонных заранее, тоесть доп. строка, где мы выбираем, добавить примечание 1 и 3 - а в новости они потом уже добавляются текстом, который был прописан в эти клавиши.

По идее для автоматизации предусмотрел все, но буду еще не замеченные нами вопросы - с удовольствием добавим.

Как мне кажется, этот, назовем его модулем, давно реализован, так как видели уже не раз такое.

Цель - уменьшить время и лишние движения для написания/создания новости.

+ Требование симпатичный вид (тоесть визуализация)