Opencart Модуль доставки и функционал работы заказов

На сайте в статьях не отображаются изображения которые прикрепляются к новости, хотя на сервер загружаются. Сайт (DLE). Все подробности в привате. P/S: Возобновляю ТЗ. Почему то сначала исполнители отзываются на заказ, а как дело доходит до общения ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать модуль доставки и дописать функционал работы с заказами.
Прошу писать конкретно по заданию, примерные сроки и цену. Пустые предложения с перечнем услуг сразу буду удалять.
1. Модуль доставки.
Нужно написать модуль в который можно добавить разные варианты доставки,
например море, авиа. Данные варианты доставки должны указываться для
каждого товара отдельнл и подсчет итоговой суммы доставки будет зависеть
какую доставку мы выбрали для конкретного товара.
Примерно это должно выглядеть так clip2net.com/s/3qnF4ac
Подсчет стоимости: При создании варианта доставки в модуле мы указываем
коэффициент и далее на странице оформления заказа перемножить высоту
ширину и длину(данные товара), и получившуюся сумму помножить на
0,027(коэффициент). Варианты доставки должны легко меняться.
Модуль должен работать через vqmod с совместим с модулем simple.
2. Работа с заказами.
В заказах есть статусы заказов, нужно добавить статус заказов к каждому товару.
По умолчанию когда создается заказ все товары в заказе "есть в наличии".
Если товара уже нет в наличии мы меняем на соответствующий статус в
заказе и нажимаем уведомить покупателя. Например товар стоит 100 руб. Мы
эти 100 руб. начисляем обратно клиенту в виде бонусных баллов. 1 руб = 1
бонусный балл. В письме будет примерно такое: Ваш заказ изменился,
таких то товаров уже нет в наличии, разница была начислена обратно на
ваш счет. Доработка должна работать через vqmod.
3. Нужно добавить поставщика в заказы к товарам. Данный модуль уже есть и он
назначается всем товарам. Нужно вывести колонку в модуле заказы и
возможность фильтрации товаров по поставщику. Примерно так clip2net.com/s/3qnJusU
Доработка должна работать через vqmod.
Прошу писать конкретно по заданию, примерные сроки и цену. Пустые предложения с перечнем услуг сразу буду удалять.
- Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Доброго! Итак, вот тут _pcvector.net/scripts/buttons_and_icons/342-knopka-skachat-na-css3.html под статьей есть кнопка загрузки (не та которая в статье, а на сайте, вообщем по скрину поймете ). Мне нужна кнопка, с видом, который сейчас она принимает при наведении курсора на нее ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, Необходимо создать сайт - онлайн калькулятор, который бы рассчитывал себестоимость, прибыль, рентабельность и пр. фин показатели продукции в растениеводстве. Сейчас расчет производится в нескольких связанных таблицах Эксель. Данные тянутся из нескольких основных справочников.Веб-программирование10 заявокЗакрыт8 лет назад
сделать рип сайта на dle и немного изменить дизайнВеб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сайт mebel001.ru Нас интересует стоимость работ. Пишите цену за весь проект или можете написать по заданиям стоимость. ТЗ в файле https://yadi.sk/i/UQv7cRU9kXEpGВеб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $300
Cделать массовый регистратор аккаунтов Periscope через указанный список twitter аккаунтов, массово заполняя раздел "Описание" и "ссылка". Требуется подключение прокси. https://www.periscope.tv/ Показываете рабочий софт на своём сервере, далее оплата полная 300$, после передаёте исходный код программы. Сроки ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Необходимо разработать сайт. Есть готовый дизайн, вёрстка. Умение пользоваться Битрикс24 приветствуется. Сроки умеренные.Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $150
Есть работающее веб-приложение по онлайн продаже билетов в аквапарк. Это два веб-сайта. Один – онлайн-продажа и информация для покупателей. Второй – CRM для работы с проданными билетами и отчётностью. Единая база. Есть сайт для другого аквапарка, только ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день, уважаемые господа фрилансеры! -------------------------------------- Краткое описание задачи -------------------------------------- Мы разрабатываем сервис для автоматизированной таргетированной рекламы. Сервис состоит из двух частей : * Серверной - отвечает за сбор данных и логическую обработку всей входящей информации, фактически ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад