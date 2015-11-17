Opencart Модуль доставки и функционал работы заказов

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка96 просмотров
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Нужно написать модуль доставки и дописать функционал работы с заказами.

Прошу писать конкретно по заданию, примерные сроки и цену. Пустые предложения с перечнем услуг сразу буду удалять.

1. Модуль доставки.

Нужно написать модуль в который можно добавить разные варианты доставки,

например море, авиа. Данные варианты доставки должны указываться для

каждого товара отдельнл и подсчет итоговой суммы доставки будет зависеть

какую доставку мы выбрали для конкретного товара.

Примерно это должно выглядеть так clip2net.com/s/3qnF4ac

Подсчет стоимости: При создании варианта доставки в модуле мы указываем

коэффициент и далее на странице оформления заказа перемножить высоту

ширину и длину(данные товара), и получившуюся сумму помножить на

0,027(коэффициент). Варианты доставки должны легко меняться.

Модуль должен работать через vqmod с совместим с модулем simple.

2. Работа с заказами.

В заказах есть статусы заказов, нужно добавить статус заказов к каждому товару.

По умолчанию когда создается заказ все товары в заказе "есть в наличии".

Если товара уже нет в наличии мы меняем на соответствующий статус в

заказе и нажимаем уведомить покупателя. Например товар стоит 100 руб. Мы

эти 100 руб. начисляем обратно клиенту в виде бонусных баллов. 1 руб = 1

бонусный балл. В письме будет примерно такое: Ваш заказ изменился,

таких то товаров уже нет в наличии, разница была начислена обратно на

ваш счет. Доработка должна работать через vqmod.

3. Нужно добавить поставщика в заказы к товарам. Данный модуль уже есть и он

назначается всем товарам. Нужно вывести колонку в модуле заказы и

возможность фильтрации товаров по поставщику. Примерно так clip2net.com/s/3qnJusU

Доработка должна работать через vqmod.

Прошу писать конкретно по заданию, примерные сроки и цену. Пустые предложения с перечнем услуг сразу буду удалять.

OpenCart
8 лет назад
Onik
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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