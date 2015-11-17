Разработка FrontEnd для проекта (Yii + BootStrap)

Сделать скрипт Сделать скрипт Сделать скрипт Сделать скрипт Сделать скрипт Сделать скрипт Сделать скрипт Сделать скрипт Сделать скрипт Сделать скрипт Сделать скрипт Сделать скрипт Сделать скрипт Сделать скрипт Сделать скрипт Сделать скрипт Сделать скрипт Сделать скрипт Сделать скрипт Сделать скрипт Сделать скрипт Сделать скрипт Сделать скрипт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, уважаемые господа фрилансеры!
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Краткое описание задачи
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Мы разрабатываем сервис для автоматизированной таргетированной рекламы. Сервис состоит из двух частей :
* Серверной - отвечает за сбор данных и логическую обработку всей входящей информации, фактически серверная часть - огромная БД, которая отдает клиентской по JSON API данные.
* Клиентская - хранит в себе базовую бизнес логику и обращается к серверной за данными, которые в последствии выводит пользователю в удобном виде.
На текущий момент нам необходимо разработать клиентскую часть, кратко функции которые она должна выполнять:
*Регистрация/авторизация клиентов;
*Формирование списка групп для отслеживания ;
*Формирование котлов;
*Запуск/остановка мониторинга групп;
*Настройки параметров для классификации активностей (например, дата рекламной кампании);
*Получение списка пользователей, попадающих под критерии клиента (фильтры);
*Получение статистической информации по наблюдаемым группам (количество и типы активностей, вовлеченность);
И многое другое, более подробная детализация при старте работ :) Без четкого т.з. мы не работаем.
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Чем я буду заниматься?
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Разрабатывать на фреймворке Yii + BootStrap.
Ведение документации по проделанной работе (комментированием кода, для последующей атвогеннерации документации через Doxygen).
Все задачи поставляются посредством системы RedMine, по итогам выполнения каждой задачи указывается количество затраченных часов посредством системы трекинга Hubstaff.
В течении дня, необходимо быть доступным в Telegram в период между 10:00 и 23:00 для коммуникации с тимлидом нашей команды, однако если пул задач Вам понятен, в этом нет необходимости. В нашей команде всегда присуствуют аналитики, которые в любое время "разжуют" ваш вопрос.
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Что необходимо знать:
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1. PHP 5, обязательное знание ООП
2. MySQL
3. HTML,CSS (знания, достаточные чтобы исправлять/дополнять DIV верстку);
4. JOuery (знания, достаточные, чтобы успешно эксплуатировать общедоступные модули);
5. Должны уметь работать с GIT репозитрием, т.к все работы мы принимаем строго по коммитам;
6. На Linux сервере, должны уметь развернуть свою работу (дадим тестовую среду, с логином и паролем от рута + mysql рута)
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Что приветствуется:
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1. Опыт разработки не менее 1 года;
2. Ответственность. Высокий уровень само-мотивации.
3. Умение работать в сжатые сроки.
4. Умение работать в команде и разбирать чужой код;
5. Возможность проведения голосовых конференций по Skype.
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Оплата
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Вся разработка фиксируется в репозитарии GIT, часы списываются в Hubstaff.
Оплата производится 2 раза в месяц (каждые 2 недели), посредством перевода денежных средств на Р/С исполнителя в Российской Федерации, Банк ВТБ24, Банк АльфаБанк или же на карту Visa/MasterCard исполнителя (комиссия в таком случае за счет исполнителя).
Вилки почасовой оплаты от 300 до 800 рублей в час. Для определения точной стоимости – пришлите Ваше резюме.
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Каков алгоритм взаимодействия?
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Если все хорошо, работа происходит в несколько этапов:
1)Мы подписываем с Вами NDA и перечень стандартных юридических документов
2)Вам выдают доступ в репозитарий и таск трекер
3)Вам проводят инструктаж
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Меня все устраивает, что мне делать дальше?
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Подготовьте и пришлите нам свое резюме (или описание своего опыта) на EMAIL ([email protected]) или по Skype (k.valerko). В нем обязательно расскажите и укажите информацию про:
* Ваш опыт в области программирования на PHP
* Ссылки на Ваше портфолио
* Ожидаемая часовая ставка
В течении суток ожидайте ответа
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