Плагин Wordpress - автосоздание поста

Веб-программированиеЗавершен4 заявки102 просмотра
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1. Через FTP загружается много файлов в папку на сервере

2. По нажатию кнопки из админки плагин проверяет эту папку -  если находит набор файлов с одинаковым названием и с разными расширениями ( минимальный набор - sample1.jpg sample1.eps sample1.png) - то переносит файлы в /wp-content/uploads и создает пост:

     название поста = значение "title" из  IPTC  .jpg 

     тело поста - картинка .jpg , "title description" из IPTC

     превью - картинка .jpg

 3. весь набор файлов приаттачивает к этому посту. 

WordPress
8 лет назад
d1zm
39 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
wpmax
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$10
2 дня
Работу выполнил добросовестно. Все в сроки. Буду обращаться еще.
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