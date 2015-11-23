Плагин Wordpress - автосоздание поста

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1. Через FTP загружается много файлов в папку на сервере
2. По нажатию кнопки из админки плагин проверяет эту папку - если находит набор файлов с одинаковым названием и с разными расширениями ( минимальный набор - sample1.jpg sample1.eps sample1.png) - то переносит файлы в /wp-content/uploads и создает пост:
название поста = значение "title" из IPTC .jpg
тело поста - картинка .jpg , "title description" из IPTC
превью - картинка .jpg
3. весь набор файлов приаттачивает к этому посту.
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