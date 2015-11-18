1. У каждого товара из каталога должна быть возможность в карточке товара отдельно проставлять цену для каждого товара. Необходимо реализовать этот функционал 2. Для каждого раздела необходимо реализовать сортировку товаров по популярности (опираясь на количество хитов, самих ...
Требуется выводить дополнительные поля wordpress в плагине
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую всем,
есть плагин https://ru.wordpress.org/plugins/favorite-post/stats/ требуется выводить поля в исходнике плагина.
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