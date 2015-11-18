Требуется выводить дополнительные поля wordpress в плагине

Нужно настроить бизнес-процесс в облачной CRM Битрикс24. Картинку с описанием бизнес-процесса прилагаю, суть его-триггерная отправка заданных писем по "сделке" при изменении статуса.Задавайте вопросы, если есть, сориентируйте по цене. Есть еще подобные на очереди. Кто не ...