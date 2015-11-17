Программирование сайта

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок158 просмотров
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День добрый. Стоит задача сделать сайт, аналогичный http://prlike.ru/ 

Только с другим дизайном. Вам будет предоставлена готовая верстка, от Вас натяжка на движок и разработка идентичного функционала. Выбор движка за вами.

Жду предложений. Обязательно указывайте сроки и сумму.

8 лет назад
luninroman
Роман 
32 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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