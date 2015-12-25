Доработать форму заказа с калькулятором на MODX

Веб-программированиеЗавершен5 заявок163 просмотра
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Есть форма заказа с параметрами передающими в калькулятор, надо добавить новый параметр. Все подробности в ЛС

MODX
8 лет назад
Ssanuch
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
VazikMd
36 летМолдова
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$15
2 дня
Рекомендую. Работа была выполнена качественно и в сроки!
Рекомендую, претензий к заказчику нет. Оплата в срок
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