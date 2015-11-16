Купонатор под Wordpress

Добрый день! Нужен скрипт, который находит картинки в тексте и ставит на каждую, социальные кнопки (vk, fb, tw, G+, ok) как здесь http://polonsil.ru/blog/43629078604/Krik-dushi-vracha-iz-Sochi 1) Делаете у себя 2) Показываете мне 3) Я оплачиваю 4) Вы высылаете Оплата: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен шаблон или плагин для создания купонного сайта.
Т.е. На главной превью акции по категориям. В акции (фото, описание, контакты, карта). Цена актуальная, скидка %, экономия. Возможность распечатать купон или лучше возможность показать купон с мобильника непосредственно продавцу.
Важно!
1. Русская локализация или полный перевод буржуйского плагина (компонента)... Цены с акциями на сайте соответственно в рублях.
2. Возможность рекламодателям самим добавлять свои акции а администратор нашего сайта будет только модерировать эти записи (акции).
3. Добавление акции предполагается бесплатным поэтому прикручивать платежные системы не нужно!
4. Возможность распечатать купон пользователям сайта также бесплатно (платежные системы не нужны)!
5. Возможность размещения рекламных баннеров на сайте.
6. Дизайн приблизительно такой: http://demo.powerthemes.club/fbar/?theme=CouponXL или такой: http://wpgroupbuy.com/?ap_id=wpkube и подобного...
7. Адаптивный дизайн под любой гаджет (ноут, планшет, телефон).
Сайт будет не под СРА а под реальные акции магазинов в нашем регионе (городе). Т.е. размещение акций будет происходить вручную, а не автоматом с партнерских агрегаторов.
Нужен исполнитель, который делал подобные проекты и готов потом если что допилить нужное...
Либо просто перевести буржуйский плагин (шаблон...). Естественно предварительно его показав.
P.S. Проект не коммерческий, предлагайте цену.
Если будут вопросы спрашивайте.
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