Конфликт jQuery в админке Magento 1.9.2

Веб-программированиеЗавершен1 заявка124 просмотра
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После очередного обновления версии

Magento 1.9.1 -> 1.9.2.2

Появилась проблема с редактированием Категории каталога (не открываются вкладки для редактирования).

Каталог - Управление категориями - (Выбрать любую категорию)

В исходном коде: 

[code]Display Settings[/code]

В консоли FireBug:

ReferenceError: jQuery is not defined

MagentojQuery
8 лет назад
shivan
Иван 
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
16 часов назад
8 лет назад
$5
1 день
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