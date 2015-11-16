Нужна небольшая правка в скрипте на php

$3
Веб-программированиеЗавершен2 заявки131 просмотр
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Привет!

Нужно нужна правка в моем уже готовои и рабочем скрипте на php

задача такая есть база данный с именем -    results

в ней есть 3 поля

time

duration

date

также для теста скрипта я приложил и текстовик -      time.txt

в текстовике такие данные

10:00

1:48:56

это 10:00 минут 

это 1:48:56 1 час 48 минут 59 секунд

текстовий файл time.txt загоняется в БД в поле     time   в таком виде как он есть ничего менять не нужно все работает как мне надо!

теперь другое есть в БД поле    duration вот тут нужно дополнить мой скрипт функцией

преобразование времени из файла time.txt в секунды

для примера когда в бд в поле time сохранит запись 10:00 то автоматом должно заполнится поле   duration  и там должно быть    600

есле в поле time запись 1:48:56    то в поле    duration   пишет    6536      в поле duration  идет запись в секундах

также в поле date при заносе данных должна записыватся текущая сегодняшняя дата  пример    2015-11-16 13:38:42   в данный момент в поле date идет такое заполнение

0000-00-00 00:00:00   нужно это поправить что бы писалась текущая дата, как видите задача легкая для прогера, просто много текста что бы передать что мне нужно!

скрипт в приложении!

в папке

сам скрипт - add.php

форма для отправки текстовика - add.html

и сам текстовик - time.txt

PHP
8 лет назад
dimonkasok
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад
Выбранный исполнитель
stepanko
Степан 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
18 дней назад
8 лет назад
$3
1 день
скрипт поправлен!
Все хорошо, оплата без задержек.
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