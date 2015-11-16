Нужна небольшая правка в скрипте на php

Привет!

Нужно нужна правка в моем уже готовои и рабочем скрипте на php

задача такая есть база данный с именем - results

в ней есть 3 поля

time

duration

date

также для теста скрипта я приложил и текстовик - time.txt

в текстовике такие данные

10:00

1:48:56

это 10:00 минут

это 1:48:56 1 час 48 минут 59 секунд

текстовий файл time.txt загоняется в БД в поле time в таком виде как он есть ничего менять не нужно все работает как мне надо!

теперь другое есть в БД поле duration вот тут нужно дополнить мой скрипт функцией

преобразование времени из файла time.txt в секунды

для примера когда в бд в поле time сохранит запись 10:00 то автоматом должно заполнится поле duration и там должно быть 600

есле в поле time запись 1:48:56 то в поле duration пишет 6536 в поле duration идет запись в секундах

также в поле date при заносе данных должна записыватся текущая сегодняшняя дата пример 2015-11-16 13:38:42 в данный момент в поле date идет такое заполнение

0000-00-00 00:00:00 нужно это поправить что бы писалась текущая дата, как видите задача легкая для прогера, просто много текста что бы передать что мне нужно!

скрипт в приложении!

в папке

сам скрипт - add.php

форма для отправки текстовика - add.html

и сам текстовик - time.txt