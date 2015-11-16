Нужна небольшая правка в скрипте на php

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Привет!
Нужно нужна правка в моем уже готовои и рабочем скрипте на php
задача такая есть база данный с именем - results
в ней есть 3 поля
time
duration
date
также для теста скрипта я приложил и текстовик - time.txt
в текстовике такие данные
10:00
1:48:56
это 10:00 минут
это 1:48:56 1 час 48 минут 59 секунд
текстовий файл time.txt загоняется в БД в поле time в таком виде как он есть ничего менять не нужно все работает как мне надо!
теперь другое есть в БД поле duration вот тут нужно дополнить мой скрипт функцией
преобразование времени из файла time.txt в секунды
для примера когда в бд в поле time сохранит запись 10:00 то автоматом должно заполнится поле duration и там должно быть 600
есле в поле time запись 1:48:56 то в поле duration пишет 6536 в поле duration идет запись в секундах
также в поле date при заносе данных должна записыватся текущая сегодняшняя дата пример 2015-11-16 13:38:42 в данный момент в поле date идет такое заполнение
0000-00-00 00:00:00 нужно это поправить что бы писалась текущая дата, как видите задача легкая для прогера, просто много текста что бы передать что мне нужно!
скрипт в приложении!
в папке
сам скрипт - add.php
форма для отправки текстовика - add.html
и сам текстовик - time.txt
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