Сверстать макеты, внедрить парсер

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки164 просмотра
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Начинаем со слова "перец" иначе сразу в отказ! не буду даже читать отклик. 

Быстрый проект. без предоплат. сверстать макеты и подключить парсер. код парсера прикрепил.

кто готов реализовать - добавляемся 

8 лет назад
skrinart
Виктор 
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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