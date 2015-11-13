Опенкарт шаблон

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Веб-программированиеЗакрыт8 заявок133 просмотра
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Есть верстка страниц в HTML их нужно посадить на движок Opencart. Страницы можно посмотреть тут: sirium.ru/senergo/ 

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8 лет назад
inker
Артем 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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