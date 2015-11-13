Распарсить страницу Яндекса

http://yandex.ru/yandsearch?text=host:forum.garant.ru+|+host:www.forum.garant.ru&how=tm

вот скрииншот с указанием того, что парсить: https://yadi.sk/i/gzy4zlYWkV5Kt

1. Если есть страницы проиндексированные быстророботом, вывести дату последней индексации, например: 2 часа назад

2. Вывести дату индексации последней страницы в обычном индексе, например 13.11.2015

3. Вывести полный список страниц в индексе в таком формате:

Title:Хлебные крошки:Сниппет:Дата в формате dd.mm.YYYY

И еще, если встретилась каптча вот так https://yadi.sk/i/TITt4t7ikV6Ep, то у меня есть Фукнция распознавания через антигейт. Загоняем туда, делаем 2 попытки. Если неудача, то выводим CAPTCH в ответ. Если все хорошо, то выводим перечисленные выше 1,2,3 в html в таком формате:

Первая строка:значение1;значение2;кодичество_строк_в_3

вторая и последующие количество_строк_в_3 строк: это 3.