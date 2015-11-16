Верстка и программирование посадочной страницы

Добрый день

В разработке на данный момент дизайн посадочной страницы, но на следующем этапе требуется осуществить следующее:

1. Вёрстка страниц, корректно отображающаяся во всех браузерах и на всех устройствах, мобильная версия.

2. Программировать можно и на html.

3. Размещение сайта на домене.

С тз можно ознакомиться в прикрепленном файле.

Буду признателен за предложения в которых будут указаны сроки и стоимость данной работы.