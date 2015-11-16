Верстка и программирование посадочной страницы

Веб-программированиеЗакрыт21 заявка204 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день 

В разработке на данный момент дизайн посадочной страницы, но на следующем этапе требуется осуществить следующее: 

1. Вёрстка страниц, корректно отображающаяся во всех браузерах и на всех устройствах, мобильная версия. 

2. Программировать можно и на html.

3. Размещение сайта на домене.

С тз можно ознакомиться в прикрепленном файле.

Буду признателен за предложения в которых будут указаны сроки и стоимость данной работы.

8 лет назад
jsirexk
Антон 
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад