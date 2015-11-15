Создание простой серверной части по протоколу RTSP (потоковое видео)

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необходимо набросать серверную часть потокового видео (можно взять имеющиеся заготовки)

нужнен вериант 

- для IP-камеры

- для  камеры мобильного телефона (моб приложение)

бюджет ограничен

8 лет назад
MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)