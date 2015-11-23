Настроить чпу для сайта на CMS DLE

Веб-программированиеЗавершен2 заявки143 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Не работают чпу на сайте (dle 10.5). Через админку ничего не получается сделать. 

8 лет назад
Xrniy
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
19 дней назад
Выбранный исполнитель
Wildthings
Евгений 
43 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$25
2 дня
Все отлично!
Постановка задачи ) , коммуникация - отлично, оплата - отлично с +.
  • Похожие заказы

  • Парсер цен для opencart

    Нужен парсер цен из донора с наценкой в opencart в автоматическом режиме Запуск вручную и по крону Настройка наценки У товара прописана ссылка на донора, если нет - пропускать (донор один) По этой ссылке брать цену, добавлять наценку и ...

    OpenCart
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • PHP програмист

    Инновационный проект приглашает к постоянному сотрудничеству php-разработчиков. Достойная оплата! Вы имеете опыт программирования Java Script, PHP и знакомы с CSS знания WordPress приветствуется. На посточнную удалённую работу.

    PHP
    Веб-программирование43 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копирование и перенос сайта

    Нужно скопировать все страницы сайта с домена Домпола.рф (сайт сделан на конструкторе) и сделать точную копию, но уже самостоятельную. Изменений в дизайне и контенте не будет. Всю графическую информацию мы предоставим в оптимизированном виде.  + Сайт ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Установить запрет на скачивание контента

    CMS Joomla Требуется установить запрет на скачивание(простое,без спец использования исходного кода) контента посредством браузеров.Картинки в основном.Только от исполнителей с длительным сроком пребываения на сайте и отзывами.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копия сайта

    нужно скопировать http://ликвидациямск.рф   С админ панелью, с формами заказа и возможностью корректировки.  от вас срок и цена

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад