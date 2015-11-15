Копирование и перенос сайта

Нужно скопировать все страницы сайта с домена Домпола.рф (сайт сделан на конструкторе) и сделать точную копию, но уже самостоятельную. Изменений в дизайне и контенте не будет. Всю графическую информацию мы предоставим в оптимизированном виде.

+ Сайт нужно установить на хостинг.

+ Установить коды (метрика, гугл. Все коды так же предоставим)

Принимаем ваши предложения по стоимости работ и срокам выполнения.

На дополнительные вопросы ответим здесь в течение 1 дня.

!!!Обязательно указать стоимость ваших услуг и сроки выполнения работ.