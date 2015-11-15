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Веб-программированиеЗакрытнет заявок75 просмотров
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Привет, нам необходим Php программист высокого уровня с почасовой оплатой. Для проверки работы офисных программистов. И решения некоторых задач по доработке скриптов, с которыми не справляются в офисе.

Если ты готов взяться, будем очень рады.

8 лет назад
Tayler
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
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