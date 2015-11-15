Сделать синхронизацию Битрикс и crm клиентская база

Добрый день, необходимо синхронизировать заказы и пользователей, по товарам синхронизация уже сделана.

В заявке указывайте пожалуйста стоимость и срок исполнения, так как по сути работы не так много и сроки я думаю сильно разница не будут, предпочтение будем отдавать лучшей цене.

PS

Если сработаемся, то можем давать заказы на постоянной основе или даже предложить ставку.