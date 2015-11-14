PHP Sape API Принять текст заявки по ее номеру ID

Добрый день, требуется доработать 2 пункта. 1. Добавить [url=http://prntscr.com/8yx7vb]http://prntscr.com/8yx7vb[/url] вывод артикула тут [url=http://prntscr.com/8yx84y]http://prntscr.com/8yx84y[/url] 2. В админкепроверить коректное обновление плагинов, должно все корректно обновлятся. Дело в том что поледний раз когда я обновил плагины. Весь сайт был окружен какими то обрывками ...