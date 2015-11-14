PHP Sape API Принять текст заявки по ее номеру ID

$3
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка85 просмотров
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Реализовать прием Статьи в сервисе http://api.sape.ru/xmlrpc/ (!Именно для материала типа Статья) по известному номеру заявки. Желательно, чтобы Вы сталкивались с эти сервисом ранее

PHP
8 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
24 дня назад
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