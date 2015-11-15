Есть несколько задач со своими сайтами, нужно проверить на уязвимость в 2 местах и разработать защиту либо дать комментарии. Вытащили API с канала ssl , надо понять КАК. Справитесь - оклад на ближайшие пару лет. ...
Сделать многоуровневую страницу на готовый сайт (Drupal), прицепить ЯМ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен специалист, который быстро (в течение недели) и за разумные деньги сделает на готовом сайте (сайт на платформе Drupal):
1. доп.страницу в дизайне сайта. Страница многофункциональная и многоуровневая с 4-мя независимыми блоками. Тех.задание прилагаю.
2. Прицепить Яндекс-Метрику и Гугл Аналитик к сайту.
Если все будет сделано хорошо и в срок, возможно дальнейшее постоянное сотрудничество по работе с сайтом.
Обязательно пишите СРОКИ исполнения и СУММУ за которую сделаете данное задание.
Обязательные требования к кандидатам:
1. Главное требование - СРОКИ!!!
2. Опыт работы в Drupal
3. Специалист ТОЛЬКО из Екатеринбурга
4. Прежде чем писать, ознакомьтесь с тех.заданием.
5. Желание сделать все быстро и качественно и получить за свою работу деньги.
- Похожие заказы
- $300Веб-программирование11 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен программист для настройки работы действующего сайта. Сайт работает на платформе joomla.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно настроить корзину virtuemart 3 – статусы, извещения покупателю и менеджеру. Отдельно можно обсудить настройку СМС извещения. от вас цена и срок,Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Привет! Нужно сделать клон pogovorisomnoi.ru с аналогичным функционалом. Вся переписка должна сохраняться в базу. От вас сроки и цена.Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $3
Нужно реализовать простую регулярку, которая вырезает id из адреса, например этого сайта http://kron-park.ru/video/117001-kak-sdelat-zazemlenie-na-380-volt/ ID обязательно стоит после слеша "/", перед слешем может быть что угодно, но не может быть анологичной последовательности цифр, стоящей сразу после слеша. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день уважаемые вэбмастера! Необходимо полностью страничку сайта из сети http://buldoors.ru/mastino/ Затем прикрутить CMS (желательно вордпресс) и залить всё это дело на мой хост. Желательно помочь с настройками.Завершен8 лет назад
Здравствуйте , нужно подкорректировать пару моментов в сайте , посмотрите видео https://youtu.be/PQKsNPXnEtg , всем кто сможет это качественно сделать пиши мне в ЛС ( НЕ ОПЫТНЫМ НЕ ПИСАТЬ! ) Если будет кто то браться то ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Сайт http://proftechkit.ru/ Нужно запрограммировать формы для обратной связи. В верхней части и в самом низу. Жду предложения по стоимости и срокам.Завершен8 лет назад
- $5
В модуле "последние комментарии" можно выбрать откуда выводить комментарии (смортите скриншот). Нужно чтобы комментарии из инпампс можно было выбрать из определённой категории инмапса. Например на странице мед центров были комментарии только из мед центров.Завершен8 лет назад