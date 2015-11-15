Сделать многоуровневую страницу на готовый сайт (Drupal), прицепить ЯМ

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки119 просмотров
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Нужен специалист, который быстро (в течение недели) и за разумные деньги сделает на готовом сайте (сайт на платформе Drupal): 

1. доп.страницу в дизайне сайта. Страница многофункциональная и многоуровневая с 4-мя независимыми блоками. Тех.задание прилагаю. 

2. Прицепить Яндекс-Метрику и Гугл Аналитик к сайту. 

Если все будет сделано хорошо и в срок, возможно дальнейшее постоянное сотрудничество по работе с сайтом. 

Обязательно пишите СРОКИ исполнения и СУММУ за которую сделаете данное задание.

Обязательные требования к кандидатам: 

1. Главное требование - СРОКИ!!!

2. Опыт работы в Drupal

3. Специалист ТОЛЬКО из Екатеринбурга

4. Прежде чем писать, ознакомьтесь с тех.заданием.

5. Желание сделать все быстро и качественно и получить за свою работу деньги.

Drupal
8 лет назад
yulia-bic
Юлия 
50 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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