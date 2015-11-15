Сделать многоуровневую страницу на готовый сайт (Drupal), прицепить ЯМ

Нужен специалист, который быстро (в течение недели) и за разумные деньги сделает на готовом сайте (сайт на платформе Drupal):

1. доп.страницу в дизайне сайта. Страница многофункциональная и многоуровневая с 4-мя независимыми блоками. Тех.задание прилагаю.

2. Прицепить Яндекс-Метрику и Гугл Аналитик к сайту.

Если все будет сделано хорошо и в срок, возможно дальнейшее постоянное сотрудничество по работе с сайтом.

Обязательно пишите СРОКИ исполнения и СУММУ за которую сделаете данное задание.

Обязательные требования к кандидатам:

1. Главное требование - СРОКИ!!!

2. Опыт работы в Drupal

3. Специалист ТОЛЬКО из Екатеринбурга

4. Прежде чем писать, ознакомьтесь с тех.заданием.

5. Желание сделать все быстро и качественно и получить за свою работу деньги.