Нужно скопировать из сети сайт

Веб-программированиеЗавершен3 заявки133 просмотра
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Добрый день уважаемые вэбмастера!

Необходимо полностью страничку сайта из сети http://buldoors.ru/mastino/ 

Затем прикрутить CMS (желательно вордпресс) и залить всё это дело на мой хост. Желательно помочь с настройками.

8 лет назад
intpereezd
Павел 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
gtxtymt
Артем 
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$40
2 дня
Замечательный исполнитель! Сроки, цена, отношение к проекту - всё на высшем уровне! Рекомендую Артёма как добропорядочного и профессионального исполнителя, а так же надеюсь на продолжение сотрудничества с ним.
Оплата без задержек, четкое ТЗ. Отличный заказчик, надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)
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