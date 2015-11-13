Сделать ajax-пагинацию для dle 10.4

Здравствуйте! Разыскиваем программиста с опытом работы cms Cotonti https://www.cotonti.com/ , задачи - адаптировать верстку под движок, настроить купленные модули (около 10 модулей), незначительные доработки по функционалу (например вывести дополнительную информацию в модуле из БД движка). Возможно перспектива дальнейшего сотрудничества ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доработать ajax-пагинацию на сайте, модуль есть, но при переходах выдает ошибку.
Цель: нужно чтобы при переходе страницы сайт не обновлялся, а обновлялся бы только сам контект.
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