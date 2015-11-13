Поставить скрипт вотермарка на слайдер (Joomla)

Здравствуйте! Разыскиваем программиста с опытом работы cms Cotonti https://www.cotonti.com/ , задачи - адаптировать верстку под движок, настроить купленные модули (около 10 модулей), незначительные доработки по функционалу (например вывести дополнительную информацию в модуле из БД движка). Возможно перспектива дальнейшего сотрудничества ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Стоит слайдер на страницах материалов
нужно поставить скрипт (бесплатный) вотермарка, который наложит вотермарк на все уже залитые фото всех слайдеров и будет автоматом накладывать на все новые добавляемые в любой слайдер фото
цена 500 руб, оплата на киви по факту выполнения
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