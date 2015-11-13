Настроить 301 редирект (Bitrix)

Вела свой блог, но с рождением ребёнка забросила. Теперь возвращаюсь к нему. Сайт создала на вордпрессе. Необходимо проверить и доделать "недоделки", т.к. вникать и разбираться самой в технических моментах- нет времени. Чтобы мне осталось только ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Необходимо настроить 301 редирект на сайт. Постоянно слетает. Нужно разобраться в чем проблема.
2. На главной странице при попытке перехода на страницу продукции выходит урл "Страница не найдена". Необходимо разобраться.
3. Поставить яндекс метрику для 3-х сайтов.
Вся необходима информация будет предоставлена.
Время выполнения -1,5 часа.
Стоимость 1 часа – 250р.
Если Вас устраивают условия и сроки стучите пожалуйста в SKYPE (astonii77) – обсудим и я вышлю полное ТЗ.
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