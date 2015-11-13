Выгрузка данных вебмастера Гугл, Яндекс через API

Cкрин №1 Нужно сделать слайдер, чтобы при нажатии на стрелки или иконки менялся текст и загоралась соответствующая иконка. (Иконки можете вставить свои любые, чтобы было быстрее, главное сохраняйте пропорции как на скрине) Cкрин №2 Нужно сделать чтобы при ...