Выгрузка данных вебмастера Гугл, Яндекс через API

Здравствуйте. Нужно поправить переставший работать граббинг (парсинг) видеороликов с одного из тубов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Выгружать данные для нескольких сайтов.
Какие данные необходимо выгружать:
1) Из вебмастера
Кол-во страниц в поиске Yandex
Ошибка 404 Yandex
% 404 ошибок от страниц в индексе Яндекс
Кол-во страниц в поиске Google
Ошибка 404 Google
% 404 ошибок от страниц в индексе Google
Повторяющиеся title Google
Кол-во внешних ссылок Yandex
Кол-во внешних ссылок Google
ТИЦ
2) Из метрики
Трафик Яндекс
Трафик Google
Доход Яндекс
Доход Google
CTR по всему SEO трафику Google
Показатель отказов
Страниц/сеанс
Сред. длительность сеанса
Диапазон дат (неделя) будет в ячейке Google spreadsheet.
Загружать надо будет данные в Google spreadsheet.
Выгружать по кнопке.
Присылайте цены и сроки выполнения работы.
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