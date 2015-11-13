Выгрузка данных вебмастера Гугл, Яндекс через API

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Выгружать данные для нескольких сайтов. 

Какие данные необходимо выгружать: 

1) Из вебмастера

Кол-во страниц в поиске Yandex 

Ошибка 404 Yandex 

% 404 ошибок от страниц в индексе Яндекс 

Кол-во страниц в поиске Google 

Ошибка 404 Google 

% 404 ошибок от страниц в индексе Google 

Повторяющиеся title Google 

Кол-во внешних ссылок Yandex 

Кол-во внешних ссылок Google 

ТИЦ 

2) Из метрики

Трафик Яндекс 

Трафик Google 

Доход Яндекс 

Доход Google 

CTR по всему SEO трафику Google 

Показатель отказов 

Страниц/сеанс 

Сред. длительность сеанса 

Диапазон дат (неделя) будет в ячейке Google spreadsheet.

Загружать надо будет данные в Google spreadsheet. 

Выгружать по кнопке.

Присылайте цены и сроки выполнения работы.

8 лет назад
a-shashko
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад