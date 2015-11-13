Разработка/доработка приложения "Uber для грузоперевозок"

$800
Веб-программированиеЗакрытнет заявок119 просмотров
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Обращаем внимание только на конкретные вопросы и предложения по проекту. Авторассылку игнорируем и забанили бы, если б была такая возможность.

8 лет назад
ris1111111
Руслан 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов