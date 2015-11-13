Разработка/доработка приложения "Uber для грузоперевозок"

Необходимо создать модуль/плагин для отображения кейсов работ на Wordpress точно также как здесь – [url=https://clck.ru/9c3YS]clck.ru/9c3YS[/url]. Также немного подправить верстку до полной адаптивности. Либо рассмотрю реализацию подобного проекта на другой CMS/фреймворке.