Сделать страницу сравнения и привязки Товарных Позиций

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нужно сделать страницу сравнения и привязки Товарных Позиций. Существующая система навсегда привязывает ТП к бренду, но если нужно изменить бренд ТП, то эту ТП приходится оформлять заново. Оплата по договоренности

8 лет назад
Bobs495
58 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад