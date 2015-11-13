Странслировать сторонний сайт на локал

Нужно спарсить в реальном времени сторонний сайт на локал чтобы отсылать с него модифицированные пакеты на другой сайт. Не слить сайт, а именно транслировать рабочий клон, пакет данных с которого будет восприниматься другим сайтом как валидный. Сразу скажу задача имеет ответ, но как к нему прийти нужно покопаться.цена обсуждаема.

Считаете невозможным - не пишите

Посредник - не пишите

Предоплата - не пишите

Задача многоуровневая, поэтому нужен именно опытный программист, не опускающий руки после первой неудачи. Справитесь будут еще интересные задачи.