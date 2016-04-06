Vasenkin

Александр Vasenkin

 
38 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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недостаточно оценок
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нет постоянных исполнителей
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безопасных платежей

  • Оптимизация шаблона Zennoposter

    Доброго времени суток.  Нужна оптимизация шаблона для зенно +вставка js компонента в логику. Написан шаблон новичком, поэтому нужна помощь гуру зеннопостера, попросту не хватает опыта.  Цена вопроса 2 000 р.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Программа на С# + шаблон для зеннопостера по сбору криптовалют

    $625

    Приветствую.  Нужна многопоточная десктопная программа + шаблон для зеннопостера по автоматическому сбору криптовалют с использованием прокси и Capmonster. Работа сразу с обоими типами капч (рекапча, солвемедиа)  Логика работы программы/шаблона :  1.Поиск на заданных кранах регулярок, присутствующих на кранах  2. ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Программа для автоматического сбора криптовалют.

    $300

    Приветствую.  Нужна программа по автоматическому сбору криптовалют, полностью работающая через гет/пост запросы, никакого открытия браузера, файл капчи (рекапча, солвемедиа) отправляется на стороннюю программу по разгадыванию, нужен аудиофайл, работа в многопоточном режиме.  1. Алгоритм проверяет какие параметры с ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать парсер на С с интеграцией Capmonster (zennolab)

    $120

    Доброго времени суток. есть парсер которые транслирует через опен сервер пользователю страницу с сайтов с 3 полями : поле для ввода некого числа, капчу и кнопку, парсер написан на пхп. задача следующая : перенести его функционал на ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать парсер на С++ с интеграцией Capmonster (zennolab)

    $120

    Доброго времени суток. есть парсер которые транслирует через опен сервер пользователю страницу с сайтов с 3 полями : поле для ввода некого числа, капчу и кнопку, парсер написан на пхп. задача следующая : перенести его функционал на ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дописать парсеру автоматизацию

    Доброго времени суток. есть парсер которые транслирует через опен серверпользователю страницу с сайтов с 3 полями : поле для ввода некого числа, капчу и кнопку есть ПО которое разгадывает капчи в многопоточном режиме,ставится либо на сервер и к ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать типовой проект для Zennoposter

    $60

    Доброго времени суток, нужен специалист по данной программе. Нужно создать проект включающий в себя следующие действия : 1. открыть в браузере программу (ярлык для мазилы) 2. открыть в открывшемся интерфейсе в браузере 1 кнопку (по нажатию загружаются ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Подружить парсер и серверное ПО.

    $60

    Доброго времени суток. Нужно подружить парсер с сайтов с программой http://zennolab.com/ru/products/capmonster/ , по ставится на сервер и принимает капчи. В парсере нужно дописать автоматическое открывание сайтов по проксям (ручное работает), автоматическую вставку 1 параметра в нужное поле.  Схема ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Полноценная копия wargaming.net на модикс

    $500

    Доброго времени суток. Нужна полноценная функциональная копия варгейминга, соответствие 100%, работа на вашем хосте. Цена вопроса - 30 000 р. Оплата за результат частями. Не пишите если : - есть другие проекты - начинающие - предоплата Честно, надоело играть в работу, хочется ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Переверстать варгейминг.нет

    Доброго времени суток. Нужна верстка сайтов варгейминг, танки, корабли и самолеты. Просто сливать не нужно, нужна адекватная верстка с набором js, картинками. wargaming.net worldoftanks.ru worldofwarships.ru worldofwarplanes.ru

    Верстка сайта
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт на MODX

    $150

    Суть проекта - букс, просмотр ютуб роликов, лайки, репосты и проч все во фреймах.  Из функционала: - ЛК со счетчиками сделанных заданий, отложенные платежи - активное окно соц сети/ютуба со счетчиком просмотра и начисления какого то вознаграждения Верстка есть, ...

    MODX
    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Найти баг на сайте (БЕЗОПАСНОСТЬ)

    $263

    Доброго времени суток. Есть своя сеть сайтов кранов биткоин, с одного из них уже в 3-й раз сливают сатоши. Дано: Правильный ответ от сервиса капчи воспринимается сайтом как пусковой механизм для создания транзакции перевода денег пользователю сайта ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Задачи по Безопасности

    $300

    Есть несколько задач со своими сайтами, нужно проверить на уязвимость в 2 местах и разработать защиту либо дать комментарии. Вытащили API с канала ssl , надо понять КАК. Справитесь - оклад на ближайшие пару лет. ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужна верстка

    $50

    Сверстать надо всего 2 страницы с кучей элементов типа селектов, блоков текста, своебразная библиотека. 100% валидность, кроссбраузерность, на выходе 2 html страницы с файлами css к каждому элементу/блоку Цена вопроса - 3000, срок 4 дня Посредники в ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка 2 страниц

    $50

    Нужно сверстать 2 страницы с отдельными элементами и блоками. Валидность - 100%, кроссбраузерность, кроссплатформенность (БЕЗ исключений), хоть все это делается по умолчанию, но лучше напомню. Захотите дальше работать, нужно будет собрать блоки из элементов и ...

    CSS
    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужна верстка HTML+JS

    $25

    Есть 3 файла с кучей мелких элементов, все это нужно сверстать (типа бутстрапа) и собрать таким образом библиотеку будущего сайта. Цена вопроса 1500р, специалист по модиксу - велком, будем работать дальше. ВАЛИДНОСТЬ 100% без исключений. ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Странслировать сторонний сайт на локал

    $25

    Нужно спарсить в реальном времени сторонний сайт на локал чтобы отсылать с него модифицированные пакеты на другой сайт. Не слить сайт, а именно транслировать рабочий клон, пакет данных с которого будет восприниматься другим сайтом как ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Выловить API стороннего сайта

    $25

    Задача следующая: 1 сайт отправляет пакет данных сайту номер 2, связаны они по API сайта номер 2, нужно извне узнать этот API. Либо по средствам сниффера либо чего то самописного. Результатом работы должен быть готовое ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужна программка для большого количества прокси на JS

    Нужна программка которая будет содержать енное количество прокси серверов, которые будет сама парсить с нужного сервера, проверять их на жизнеспособность и автоматом убирать из своей базы уже умерший прокси и заменять его живым, нужны ограницчения ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка библиотеки элементов и сетки.

    Нужно собрать библиотеку элементов, затем собрать из них же блоки, а из блоков страницы, работа в команде 4 человка. Результатом работы должна быть 100% валидная библиотека элементов и блоков. Цена вопроса 5К, срок 3-4 дня. ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад
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Отзывы фрилансеров
geomoney
Валодя 
34 годаГрузия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Спарсить товары с одного сайта на наш сайт.
отлични закзчик
Все отл, с учетом того, что товаров было около 12 000, за 2 дня все сделано, результат больше ожиданий.
Ответный отзыв
muxamop2015
Юрий 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$8
10 баллов
8 лет назад
Настроить тему ВП
Очень хороший заказчик, всегда на связи.
Время работы....... 3 минуты и все работает как надо! Все отлично.
Ответный отзыв
AndreyBermas
Андрей 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$80
9 баллов
9 лет назад
Нужна верстка сайта
Все отлично! Рекомендую.
Все отлично, так , как и нужно было.
Ответный отзыв
AndreyBermas
Андрей 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$56
8 баллов
9 лет назад
Нужна верстка 1 проекта.
С постановкой задачи и остальным не было.
Все сделано именно так , как и было нужно.
Ответный отзыв
dependable
Виталий 
49 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$154
10 баллов
9 лет назад
Нужен сайт на MODX
рекомендую!
Все сделано в срок и так как нужно. Рекомендую.
Ответный отзыв