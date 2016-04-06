Доброго времени суток. Нужна оптимизация шаблона для зенно +вставка js компонента в логику. Написан шаблон новичком, поэтому нужна помощь гуру зеннопостера, попросту не хватает опыта. Цена вопроса 2 000 р.
- Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $625
Приветствую. Нужна многопоточная десктопная программа + шаблон для зеннопостера по автоматическому сбору криптовалют с использованием прокси и Capmonster. Работа сразу с обоими типами капч (рекапча, солвемедиа) Логика работы программы/шаблона : 1.Поиск на заданных кранах регулярок, присутствующих на кранах 2. ...Закрыт7 лет назад
- $300
Приветствую. Нужна программа по автоматическому сбору криптовалют, полностью работающая через гет/пост запросы, никакого открытия браузера, файл капчи (рекапча, солвемедиа) отправляется на стороннюю программу по разгадыванию, нужен аудиофайл, работа в многопоточном режиме. 1. Алгоритм проверяет какие параметры с ...Закрыт7 лет назад
- $120
Доброго времени суток. есть парсер которые транслирует через опен сервер пользователю страницу с сайтов с 3 полями : поле для ввода некого числа, капчу и кнопку, парсер написан на пхп. задача следующая : перенести его функционал на ...Закрыт7 лет назад
- $120
Доброго времени суток. есть парсер которые транслирует через опен сервер пользователю страницу с сайтов с 3 полями : поле для ввода некого числа, капчу и кнопку, парсер написан на пхп. задача следующая : перенести его функционал на ...Закрыт7 лет назад
Доброго времени суток. есть парсер которые транслирует через опен серверпользователю страницу с сайтов с 3 полями : поле для ввода некого числа, капчу и кнопку есть ПО которое разгадывает капчи в многопоточном режиме,ставится либо на сервер и к ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $60
Доброго времени суток, нужен специалист по данной программе. Нужно создать проект включающий в себя следующие действия : 1. открыть в браузере программу (ярлык для мазилы) 2. открыть в открывшемся интерфейсе в браузере 1 кнопку (по нажатию загружаются ...Закрыт8 лет назад
- $60
Доброго времени суток. Нужно подружить парсер с сайтов с программой http://zennolab.com/ru/products/capmonster/ , по ставится на сервер и принимает капчи. В парсере нужно дописать автоматическое открывание сайтов по проксям (ручное работает), автоматическую вставку 1 параметра в нужное поле. Схема ...Закрыт8 лет назад
- $500
Доброго времени суток. Нужна полноценная функциональная копия варгейминга, соответствие 100%, работа на вашем хосте. Цена вопроса - 30 000 р. Оплата за результат частями. Не пишите если : - есть другие проекты - начинающие - предоплата Честно, надоело играть в работу, хочется ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Доброго времени суток. Нужна верстка сайтов варгейминг, танки, корабли и самолеты. Просто сливать не нужно, нужна адекватная верстка с набором js, картинками. wargaming.net worldoftanks.ru worldofwarships.ru worldofwarplanes.ruHTML-верстка5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $150
Суть проекта - букс, просмотр ютуб роликов, лайки, репосты и проч все во фреймах. Из функционала: - ЛК со счетчиками сделанных заданий, отложенные платежи - активное окно соц сети/ютуба со счетчиком просмотра и начисления какого то вознаграждения Верстка есть, ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $263
Доброго времени суток. Есть своя сеть сайтов кранов биткоин, с одного из них уже в 3-й раз сливают сатоши. Дано: Правильный ответ от сервиса капчи воспринимается сайтом как пусковой механизм для создания транзакции перевода денег пользователю сайта ...Закрыт8 лет назад
- $300
Есть несколько задач со своими сайтами, нужно проверить на уязвимость в 2 местах и разработать защиту либо дать комментарии. Вытащили API с канала ssl , надо понять КАК. Справитесь - оклад на ближайшие пару лет. ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Сверстать надо всего 2 страницы с кучей элементов типа селектов, блоков текста, своебразная библиотека. 100% валидность, кроссбраузерность, на выходе 2 html страницы с файлами css к каждому элементу/блоку Цена вопроса - 3000, срок 4 дня Посредники в ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Нужно сверстать 2 страницы с отдельными элементами и блоками. Валидность - 100%, кроссбраузерность, кроссплатформенность (БЕЗ исключений), хоть все это делается по умолчанию, но лучше напомню. Захотите дальше работать, нужно будет собрать блоки из элементов и ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт8 лет назад
- $25
Есть 3 файла с кучей мелких элементов, все это нужно сверстать (типа бутстрапа) и собрать таким образом библиотеку будущего сайта. Цена вопроса 1500р, специалист по модиксу - велком, будем работать дальше. ВАЛИДНОСТЬ 100% без исключений. ...HTML-верстка1 исполнительЗакрытнет даты
- $25
Нужно спарсить в реальном времени сторонний сайт на локал чтобы отсылать с него модифицированные пакеты на другой сайт. Не слить сайт, а именно транслировать рабочий клон, пакет данных с которого будет восприниматься другим сайтом как ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $25
Задача следующая: 1 сайт отправляет пакет данных сайту номер 2, связаны они по API сайта номер 2, нужно извне узнать этот API. Либо по средствам сниффера либо чего то самописного. Результатом работы должен быть готовое ...Закрыт8 лет назад
Нужна программка которая будет содержать енное количество прокси серверов, которые будет сама парсить с нужного сервера, проверять их на жизнеспособность и автоматом убирать из своей базы уже умерший прокси и заменять его живым, нужны ограницчения ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужно собрать библиотеку элементов, затем собрать из них же блоки, а из блоков страницы, работа в команде 4 человка. Результатом работы должна быть 100% валидная библиотека элементов и блоков. Цена вопроса 5К, срок 3-4 дня. ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт8 лет назад