muxamop2015

Юрий muxamop2015

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Программист php, js. CMS Joomla, Wordpress, Opencart и др.

php - с 2002 года

Joomla - с 2005 года

Opencart - с 2009 года

javascript - с 2010 года

Wordpress - с 2010 года

Отзывы заказчиков

dimar82
42 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
9 баллов
7 лет назад
Убрать внешние ссылки с сайта на Modx
MODX
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
denis_barvinok
34 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
$50
2 балла
8 лет назад
Правки по SEO для сайта на OpenCart
Opencart
Исполнитель взяв заказ пропал Я потерял время
savage_rus
Руслан 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Развернуть готовый сайт на хостинге
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
flagmanrussia
Александр 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Перенос сайта opencart
Opencart
Всё отлично выполнено! Спасибо! Рекомендую! С радостью продолжу сотрудничество!
Все отлично. Александр хороший заказчик.
Ответный отзыв
20na80
41 год
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$10
10 баллов
8 лет назад
UTM метка не работает
Joomla
Быстро выполнил задачу. Никаких лишних вопросов. Все по делу. Рекомендую!
Отличный заказчик! Четкое задание, постоянно на связи. Моментальная оплата за выполненную работу. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
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Веб-программирование
101 отзыв(-4)
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
27 отзывов(-1)
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга