Программист php, js. CMS Joomla, Wordpress, Opencart и др.
php - с 2002 года
Joomla - с 2005 года
Opencart - с 2009 года
javascript - с 2010 года
Wordpress - с 2010 года
Отзывы заказчиков
$10
9 баллов
7 лет назад
MODX
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
2 балла
8 лет назад
Opencart
Исполнитель взяв заказ пропал Я потерял время
$10
10 баллов
8 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$5
10 баллов
8 лет назад
Opencart
Всё отлично выполнено! Спасибо! Рекомендую! С радостью продолжу сотрудничество!
Ответный отзыв
Все отлично. Александр хороший заказчик.
$10
10 баллов
8 лет назад
Joomla
Быстро выполнил задачу. Никаких лишних вопросов. Все по делу. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четкое задание, постоянно на связи. Моментальная оплата за выполненную работу. Всем рекомендую!
Веб-программирование
101 отзыв(-4)
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
27 отзывов(-1)
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга