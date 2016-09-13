Программа на С# + шаблон для зеннопостера по сбору криптовалют

Приветствую.

Нужна многопоточная десктопная программа + шаблон для зеннопостера по автоматическому сбору криптовалют с использованием прокси и Capmonster. Работа сразу с обоими типами капч (рекапча, солвемедиа)

Логика работы программы/шаблона :

1.Поиск на заданных кранах регулярок, присутствующих на кранах

2. парсинг регулярок гетом для последующего пост запроса

3. получение гетом параметров капчи (солвемедиа, рекапча) и аудио файла

4. отправка на Capmonster для автоматичексого решения

5. post запрос на сайт крана с регулярками, номером кошелька, параметрами капчи и responce

Работа полностью с гет/пост запросами без открытия браузера.

Для шаблона зеннопостера минимальный порог потоков – 600, количество транзакций/мин 400 , капч в минуту -1000

Для программы минимальный порог потоков – 3000, количество транзакций/мин – 1000.

Антиботы писать не нужно, есть как для зенно, так и на шарпе, тестовый пример рабочей логики также есть.

Срок 2 недели, цена вопроса 40 000 рублей за все, оплата по частям :

- шаблон для зенно

- десктопный клиент

Проверяем работоспособность каждого этапа и соответствие лимитам – оплата сразу. Справляетесь, в догонку еще 2 проекта за адекватные деньги. Для безопасности обеих сторон после проверки на работоспособность можем оформить сделку через Сейф на сервисе. Сработаемся – предложение постоянной работы с окладом в Москве, оклад "на уровне".