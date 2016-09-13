Ищу программиста или команду программистов для разработки на Java / Javascript. Речь идет о создании Oнлайн кассовой программы. [list=1][*]Архитектура микросервисы[*]язык программирования Java/ Javascript.[*]Мультиклиентность ( Мульти-aрендность ). [/list] Определения:[list][*]Клиент- Фирма[*]Пользователь - работник фирмы.[*]Заказчик - покупатель услуг у фирмы.[*]Распространитель - пользователь ...
Программа на С# + шаблон для зеннопостера по сбору криптовалют
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую.
Нужна многопоточная десктопная программа + шаблон для зеннопостера по автоматическому сбору криптовалют с использованием прокси и Capmonster. Работа сразу с обоими типами капч (рекапча, солвемедиа)
Логика работы программы/шаблона :
1.Поиск на заданных кранах регулярок, присутствующих на кранах
2. парсинг регулярок гетом для последующего пост запроса
3. получение гетом параметров капчи (солвемедиа, рекапча) и аудио файла
4. отправка на Capmonster для автоматичексого решения
5. post запрос на сайт крана с регулярками, номером кошелька, параметрами капчи и responce
Работа полностью с гет/пост запросами без открытия браузера.
Для шаблона зеннопостера минимальный порог потоков – 600, количество транзакций/мин 400 , капч в минуту -1000
Для программы минимальный порог потоков – 3000, количество транзакций/мин – 1000.
Антиботы писать не нужно, есть как для зенно, так и на шарпе, тестовый пример рабочей логики также есть.
Срок 2 недели, цена вопроса 40 000 рублей за все, оплата по частям :
- шаблон для зенно
- десктопный клиент
Проверяем работоспособность каждого этапа и соответствие лимитам – оплата сразу. Справляетесь, в догонку еще 2 проекта за адекватные деньги. Для безопасности обеих сторон после проверки на работоспособность можем оформить сделку через Сейф на сервисе. Сработаемся – предложение постоянной работы с окладом в Москве, оклад "на уровне".
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