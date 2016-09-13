Программа на С# + шаблон для зеннопостера по сбору криптовалют

$625
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Приветствую. 

Нужна многопоточная десктопная программа + шаблон для зеннопостера по автоматическому сбору криптовалют с использованием прокси и Capmonster. Работа сразу с обоими типами капч (рекапча, солвемедиа) 

Логика работы программы/шаблона : 

1.Поиск на заданных кранах регулярок, присутствующих на кранах 

2. парсинг регулярок гетом для последующего пост запроса 

3. получение гетом параметров капчи (солвемедиа, рекапча) и аудио файла 

4. отправка на Capmonster для автоматичексого решения 

5. post запрос на сайт крана с регулярками, номером кошелька, параметрами капчи и responce 

Работа полностью с гет/пост запросами без открытия браузера. 

Для шаблона зеннопостера минимальный порог потоков – 600, количество транзакций/мин 400 , капч в минуту -1000 

Для программы минимальный порог потоков – 3000, количество транзакций/мин – 1000. 

Антиботы писать не нужно, есть как для зенно, так и на шарпе, тестовый пример рабочей логики также есть. 

Срок 2 недели, цена вопроса 40 000 рублей за все, оплата по частям : 

- шаблон для зенно 

- десктопный клиент 

Проверяем работоспособность каждого этапа и соответствие лимитам – оплата сразу. Справляетесь, в догонку еще 2 проекта за адекватные деньги. Для безопасности обеих сторон после проверки на работоспособность можем оформить сделку через Сейф на сервисе. Сработаемся – предложение постоянной работы с окладом в Москве, оклад "на уровне".

7 лет назад
Vasenkin
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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