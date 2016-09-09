Oнлайн кассовая программа

Ищу программиста или команду программистов для разработки на Java / Javascript.

Речь идет о создании Oнлайн кассовой программы.

Архитектура микросервисы

язык программирования Java/ Javascript.

Мультиклиентность ( Мульти-aрендность ).

Клиент- Фирма

Пользователь - работник фирмы.

Заказчик - покупатель услуг у фирмы.

Распространитель - пользователь который может управлять фирмами

Super-Admin - администратор системы и всеми ролями

Определения:Основные функции:

Система логин с правами и формой добавления пользователя

Выбор из списка заказчиков, определенного заказчика по телефону или номеру заказчика или по имени заказчика и изменения данных заказчика.

Добавление нового заказчика

Добавление, для выборного заказчика, продуктов (по номеру или названию продукта), которые он хочет купить

Печать готового заказа на настроенный принтер

Лист принятых за день заказов и кто заказ принял

Печать статистики за день/месяц/период

Определение и поиск заказчика по входящему телефонному звонку с которого звонит заказчик.(VOIP-Client)

Форма Настройки программы

Поддержка мультиязычности

Mы бы хотели убедится в том что вы правилно поняли задачу. Для этого мы подготовили

маленкое тест задание(часть будущей программы).

Цель теста:

1. Понимание задния

2. Анализ исползованой вами техологи и кода

3. Скорость выполнения

4. Коммуникация

Сценарий:

Я как ползователь открываю любой браузер и захожу на страницу(вы присылаете адрес).

На ней я вижу 3 поля:

1. Мандант, (с возможностю выбора манданта)

2. Номер продукта (с возможностю выбора продукта принадлежащего манданту)

3. Имя продукта(должно появится после выбора продукта.)

Навигация между полями по Ентер.

Таблица с тест данными прилагается.

Также прилагается схема Архитектуры(Только левая сторона)

Приветствуются Ваши мысли по реализации.

Спасибо.

С ув. Михаил .