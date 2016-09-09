Oнлайн кассовая программа

Excel формула расчета диапозона дается поля 50000 90000 99000 100000 151000 200000 необходимо составить формулу, которая будет делать во втором столбце результат: 50000= 1-50 (тыс) 90000=51-100 (тыс) 100000=51-100 (тыс) 110000=101-150 (тыс) 110001=101-150 (тыс) и так далее 151-200 ипр.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу программиста или команду программистов для разработки на Java / Javascript.
Речь идет о создании Oнлайн кассовой программы.
- Архитектура микросервисы
- язык программирования Java/ Javascript.
- Мультиклиентность ( Мульти-aрендность ).
- Клиент- Фирма
- Пользователь - работник фирмы.
- Заказчик - покупатель услуг у фирмы.
- Распространитель - пользователь который может управлять фирмами
- Super-Admin - администратор системы и всеми ролями
- Система логин с правами и формой добавления пользователя
- Выбор из списка заказчиков, определенного заказчика по телефону или номеру заказчика или по имени заказчика и изменения данных заказчика.
- Добавление нового заказчика
- Добавление, для выборного заказчика, продуктов (по номеру или названию продукта), которые он хочет купить
- Печать готового заказа на настроенный принтер
- Лист принятых за день заказов и кто заказ принял
- Печать статистики за день/месяц/период
- Определение и поиск заказчика по входящему телефонному звонку с которого звонит заказчик.(VOIP-Client)
- Форма Настройки программы
- Поддержка мультиязычности
маленкое тест задание(часть будущей программы).
Цель теста:
1. Понимание задния
2. Анализ исползованой вами техологи и кода
3. Скорость выполнения
4. Коммуникация
Сценарий:
Я как ползователь открываю любой браузер и захожу на страницу(вы присылаете адрес).
На ней я вижу 3 поля:
1. Мандант, (с возможностю выбора манданта)
2. Номер продукта (с возможностю выбора продукта принадлежащего манданту)
3. Имя продукта(должно появится после выбора продукта.)
Навигация между полями по Ентер.
Таблица с тест данными прилагается.
Также прилагается схема Архитектуры(Только левая сторона)
Приветствуются Ваши мысли по реализации.
Спасибо.
С ув. Михаил .
- Похожие заказы
- Прикладное ПО1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужна программа\расширение для браузера, мониторящее изменение цен в интернет-магазине и отсылающее уведомление типа: ссылка на товар - с какой на какую цена изменилась. Более подробно можем обсудить ТЗ с исполнителем.Прикладное ПО6 заявокЗакрыт7 лет назад
Сделать свечение вокруг формы (т.н. эффект Glow). Задание выполнить на основе приложенного тестового проекта. Ключевые особенности: форма не имеет стандартного заголовка окна и границ, форма может изменять свой размер, форма имеет возможность перемещения по экрану. ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 лет назад
разработать редактор поля 1000х1000, на поле есть свободные клетки и препятствия (занятые клетки), которые можно редактировать. реализовать поиск кратчайшего пути от выбранной начальной точки до выбранной конечной точки, используя лучевой алгоритм. с++ срок 3 дняПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно разработать видео плеер под Windows (как в программах видеонаблюдения), который сможет автоматически (настраиваемый автомат) воспроизводить видео из указанной папки. 6-8 видео должны воспроизводится одновременно в одном экране в виде сетки (как в программах видеонаблюдения). 6 окон ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт7 лет назад
СРМ программа примерно как у служб такси (1. Заказ принимается через компьютер диспетчером 2. Автоматическое уведомление через смс 3. Остальные сотрудники выполняют работу через планшет или телефон 4. У каждого свой доступ А. Диспетчер видит заявки (меняются по ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть gsm оборудование, которое автоматически осуществляет звонки с сим карт - звонки рекламного характера. Нужен человек, который будет управлять сим картами удаленно - через web интерфейс (личный кабинет) Необходимо: 1. Активация сим карт 2. Пополнение счетов 3. Каждые 20-30 ...Прикладное ПО16 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо написать C# сниппет: Средствами C# необходимо взять все значения из столбца таблицы test.xlsx и положить их в список в список. Далее сравнить полученный список с идеальным списком. На выходе должны остаться значения, которые есть в ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен7 лет назад
необходимо создать несложную программу. Объясню все в лсПрикладное ПО8 заявокЗакрыт7 лет назад